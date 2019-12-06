Имеется подозрение в государственном терроризме

"В Берлине был застрелен гражданин Грузии чеченского происхождения. Если это действительно было заказное убийство, оно должно повлечь за собой серьезные последствия для российского правительства - например, в отношении газопровода через Балтийское море", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Берлин выслал двух агентов российской военной разведки ГРУ, позиционировавших себя как дипломатов, - объяснив это тем, что Москва не оказывает никакой поддержки в расследовании убийства. Это подтвердила даже канцлер", - передает издание.

"Нет не только никакой поддержки, но изначально предпринималась даже активная попытка ввести в заблуждение: когда в начале расследования немцы направили в Москву запрос относительно личности предполагаемого убийцы, фиктивные личные данные были "подтверждены" там как настоящие", - подчеркивает издание.

"С учетом характера преступления оно почти наверняка было заказным. То, что российские спецслужбы преследуют за границей людей, которых они относят к "предателям", применяя насилие, имеющее порой смертельный исход, показывают, например, случаи Литвиненко и Скрипаля в Англии. На такие обвинения Москва всегда реагирует встречными обвинениями, заявляя, что речь идет о фантазерстве и русофобии, (...) и просто ждет, пока другие снова успокоятся, потому что Россия имеет такое важное политическое и экономическое значение".

"Когда спецслужба отправляет в Германию наемного убийцу, между двумя странами не может быть дружественных отношений, будто ничего не произошло. Также недостаточно и высылки аккредитованных при посольствах агентов. Если причастность "государственных органов", как называет их генеральная прокуратура ФРГ, подтвердится, это станет актом проявления государственного терроризма на территории Германии - даже если эти "государственные органы" действовали без ведома российского правительства. Однако в государстве, где сам президент был сотрудником спецслужбы, такое маловероятно".

"Москва, как констатировала среди прочих и канцлер, пока не предприняла ничего, чтобы опровергнуть обвинение. 9 декабря на встрече в Париже Меркель может открыто поговорить об этом с Путиным. Если речь действительно идет об убийстве с участием спецслужб, это должно повлечь за собой серьезные последствия - например, для сотрудничества по газопроводу через Балтийское море", - пишет Süddeutsche Zeitung.