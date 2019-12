6 декабря 2019 г. Том Парфитт | The Times Путин заглядывается на Белоруссию, обдумывая новый захват власти "Россия и Белоруссия находятся на грани подписания соглашения об экономической интеграции, которое могло бы стать первым шагом в плане сохранения власти президентом Путиным после истечения срока его полномочий в 2024 году", - передает The Times. - Дмитрий Медведев, премьер-министр России, заявил в телевизионном интервью, что в субботу Путин и президент Белоруссии Лукашенко проведут переговоры. Ожидается, что лидеры двух стран договорятся об интеграции, которая будет включать формирование к 2022 году российско-белорусской экономической конфедерации с единым налоговым и гражданским кодексами, а также с единым рынком нефти, газа и электроэнергии". "Аналитики указывают, что это может стать предвестником большей политической интеграции, которая предложит 67-летнему Путину новую должность главы единого государства, что позволит ему обойти конституционный запрет баллотироваться на пост президента России третий раз подряд", - подчеркивается в статье. "Медведев попытался успокоить опасения, существующие в Минске, согласно которым сделка, включающая 31 пункт, может закончиться поглощением Россией своего бывшего советского соседа. Он заявил, что любой подобный проект требует частичного уменьшения суверенитета, но добавил: "Не нужно бояться этого, здесь нужно просто принять мужественные решения, которые позволят заложить прочный фундамент под экономическое развитие, под социальное развитие наших стран на долгие годы вперед". (...) "Россия и Белоруссия образовали "союзное государство" в 1996 году, но амбициозные планы по созданию таких учреждений, как двухпалатный парламент и суд союза и суд союза, были отложены. Усилия по сближению двух стран были возобновлены в конце прошлого года", - напоминает газета. - Существующий союз имеет преимущественно символический верховный государственный совет под председательством Лукашенко. Один из вариантов, при котором Путин сохранит свою власть - это стать главой совета, а затем значительно увеличить свои полномочия. "(...) 65-летний Лукашенко, бывший директор колхоза, который занимает пост президента Белоруссии с 1994 года, ясно дал понять, что он настороженно относится к более глубокой интеграции, к которой стремится Москва. На прошлой неделе Владимир Семашко, посол Белоруссии в Москве, поднял тревогу в Минске, когда заявил в интервью, что лидеры двух стран договорились о "грандиозных" планах "создания единого парламента и правительства". Семашко сказал, что парламентарии и министры уступят им "определенные управляющие функции с обязательным исполнением". Лукашенко смягчил это заявление, сказав депутатам: "Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России (...)".Он исключил создание общего парламента, добавив: "Никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред". "Россия поддерживала трещащую по швам белорусскую экономику советского образца за счет миллиардов долларов в виде займов и дешевого газа в течение многих лет, и Путин, как полагают, ожидает демонстрации лояльности от Лукашенко в отношении проекта интеграции. В Белоруссии размещены российский радар раннего обнаружения и военно-морской коммуникационный центр. Доступ на белорусскую территорию дает Кремлю больший потенциал проникновения в Европу по направлению к Калининграду, его изолированному эксклаву на Балтийском море. Трубопроводы, по которым российская нефть и газ поступают в Европу, также проходят через Беларусь", - говорится в статье. "В распоряжении Минска мало иных рычагов для получения уступок от Москвы. Вместо этого Лукашенко часто намекал на перспективу выхода из российской сферы влияния и налаживания более прочных связей с ЕС. Несмотря на то, что Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы", который безжалостно подавляет инакомыслие, его режим не подвергался санкциям ЕС с 2016 года. В прошлом месяце он посетил Австрию для переговоров об улучшении торговли со страной, которая является вторым по величине иностранным инвестором в Белоруссии после России. В марте он обвинил Кремль в "истерике" из-за его сближения с Западом", - указывает The Times. "(...)Не исключено, что Путин надеется совсем уйти со сцены. Он проявлял признаки усталости и однажды жаловался на то, что на посту главы государства работает "как раб на галерах". Один из ответов заключается в том, чтобы найти надежную замену, возможно, среди его бывших телохранителей, которые вошли в политику", - пишет издание. "Не менее вероятно и то, что Путин считает, что единственный способ обеспечить его наследие и избежать преследований - это найти новое место на вершине пирамиды власти. Белоруссия предлагает другое решение: стать главой союзного государства с расширенными полномочиями", - отмечается в публикации. Источник: The Times