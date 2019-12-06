Ученые впервые обнаружили жир в легких и дыхательных путях

"Сердце, суставы, печень - лишний вес приводит к целому ряду проблем со здоровьем. И ситуация выглядит еще хуже, чем предполагалось: ученые впервые обнаружили жировые отложения в легких", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"В рамках нового исследования ученые из Оклендского университета и из Университета Западной Австралии обнаружили признаки того, что жировые отложения в легких могут играть роль в повышенном риске развития астмы. (...) Эксперты изучили более тысячи образцов ткани легких здоровых людей, а также людей, страдающих астмой, и обнаружили скопления жировых клеток преимущественно в легких людей, имевших лишний вес".

"Мы установили, что избыточный жир также находится и в стенках дыхательных путей, где он накапливается и, вероятно, усиливает воспаление в легких", - указал физиолог Питер Нобл из Университета Западной Австралии.

"По мнению ученых, жировые отложения могут приводить к утолщению дыхательных путей, что ограничивает поступающий в легкие и выходящий из них воздушный поток. Это, в свою очередь, усиливает симптомы астмы".

"Таким образом, жир меняет структуру дыхательных путей и, вероятно, вызывает воспаления, связанные с астмой. Предположения о том, что лишний вес может повышать риск развития астмы, высказывались и ранее. Но вопросом о том, почему жир появляется в дыхательных путях и почему никто не обнаруживал его до сегодняшнего дня, задаются и сами ученые".

"Профессора Томаса Вагнера, члена правления Немецкого фонда легких, мало удивляет тот факт, что у людей с лишним весом жир накапливается и в дыхательных путях. Жировые отложения, по его словам, могут возникать не только в артериях, но и во всем организме, в том числе и в легких. (...) Можно ли целенаправленно сократить количество жира в легких с помощью правильного питания и спорта или же путем общего похудения, пока остается неясным", - передает Die Welt.