Комплектующие из Германии в ракетах Асада

Сирийский диктатор Асад снова отдал приказ применить против гражданского населения ракеты с отравляющим газом. В уцелевших частях ракет был обнаружен изолирующий материал, произведенный в Германии, сообщает Bild.

Речь, как сообщает автор публикации Юлиан Рёпке, идет об использованном для производства ракет электроизолирующем материале, так называемом "электрокартоне", производства компании Krempel из федеральной земли Баден-Вюртемберг. Об этом Bild стало известно в ходе совместных расследований с правозащитной организацией STJ и платформой Billingcat.

"На фотографиях того, что осталось после взрыва ракет, виден логотип компании, а также надпись Made in Germany", - пишет автор и указывает на то, что в беседе с изданием компания подтвердила факт отправки электрокартона Pressspan PSP 3040 покупателю из Ирана. "Это поднимает вопрос о недостаточной жесткости контроля над тем, что экспортируется в страну, управляемую режимом мул".

Как сообщает издание, в ходе газовой атаки 22 января, по данным местных медиков, пострадал 21 человек, в том числе дети. В ходе газовой атаки 1 февраля пострадали трое мирных жителей.

По словам Элиота Хиггинса из Billingcat, обе газовые атаки проводились с использование иранских 107-миллиметровых ракет. "Обычная боеголовка была заменена на большой газовый цилиндр". Маркировки на них указывают на год изготовления - 2016. То есть "они были поставлены из Ирана уже в ходе нынешнего конфликта".

Как говорит в беседе с изданием Бассам Алахмад, генеральный директор правозащитной организации STJ, "27 января сотрудники организации вскрыли на месте наименее пострадавшие ракеты и обнаружили там комплектующие с надписью Made in Germany", - говорится в статье.

Как заявил Bild глава Krempel GmbH Уве Ассмут, он и его компания потрясены тем, что их продукция применялась для создания "боевого оружия". "Применение отравляющих веществ антигуманно, мы категорически осуждаем подобные действия", - заявил Ассмут в беседе с изданием.

По словам Ассмута, Pressspan PSP 3040 поставлялся двум небольшим компаниям в Иране. Все необходимые разрешения были получены компанией в Федеральном управлении экономики и экспортного контроля. Как сообщается, данный электроизолирующий материал применяется, как правило, в небольших моторах, устанавливаемых на бытовые приборы и на агрегаты для авторемонтных мастерских".

По словам эксперта по вопросам внешней политики от партии "Зеленые" Омида Нурипура, тот факт, что немецкие комплектующие используются в ходе химатак в Сирии, свидетельствует о том, что федеральному правительству следует пересмотреть политику в отношении продукции "двойного назначения" (применяемой как в гражданских, так и в военных целях) - особенно это касается экспорта в Иран, передает издание.