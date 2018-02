6 февраля 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Пугающая ультраправая дружина марширует по украинским улицам, обещая навести "порядок" "Сотни мужчин в шеренгах по шесть человек шли по Крещатику, центральному проспекту Киева. Некоторые из этих хорошо организованных подразделений были одеты в камуфляж, некоторые - в черную униформу со спрятанными под черными балаклавами лицами", - пишет корреспондент The Daily Beast Анна Немцова. "Более трех лет на Украине идет война, и никого не удивляют военные марши и митинги на улицах. Не было ничего необычного и в надписи "Национальная дружина" на спинах марширующих мужчин - крайне правые военизированные формирования постоянно бросают вызов правительству", - отмечает журналистка. "Но этот марш, прошедший в воскресенье, 28 января, не был обычным. Более 600 членов новоявленного националистического военизированного отряда бойцов, призванного патрулировать улицы украинских городов, должны были принести присягу", - говорится в статье. Командир батальона "Азов" Андрей Билецкий, известный как Белый Вождь, лично принял присягу. Лидер "Национальной дружины" Игорь Михайленко на пресс-конференции так описал обязанности ополчения: "Своим присутствием на улицах городов мы показываем, что места для преступности нет". Члены "Национальной дружины" уже продемонстрировали свои навыки в Черкассах на заседании городского совета по вопросу бюджета. "Городские чиновники втянули головы в плечи и опустили глаза, когда в проходах выстроились десятки молодых участников ополчения в балаклавах и униформе, - пишет Немцова. - Члены "Национальной дружины" предупредили депутатов, что никто не покинет здание горсовета, пока бюджет не будет принят". Исследователь Human Rights Watch по Украине Таня Купер сказала The Daily Beast: "Мы обеспокоены тем, что некоторые ополченцы "Национальной дружины" в прошлом были членами неонацистских организаций. Нам интересно, обеспечило ли Министерство внутренних дел правовую подготовку ополчения и будет ли этот уличный патруль защищать всех или только тех, кого предпочтет защищать". Шокированные украинцы назвали "Национальную дружину" недемократической силой, передает Немцова. Некоторые предположили, что за ней стоит МВД, намеренное оказать давление на Порошенко перед выборами в 2019 году. Несколько десятков протестующих вышли на демонстрацию против "Национальной дружины". "Мы видим много негативной реакции на "Национальную дружину". Хотя участники маршей не использовали нацистские приветствия и не скандировали ничего ультранационалистического, у людей уже есть рефлекс. Люди говорят, что боятся возвращения 1930-х годов", - сказала в беседе с журналисткой социолог Аня Гриценко. "По ее словам, многие подозревают, что эту силу будут использовать как прикрытие для рэкета", - передает Немцова. Пресс-секретарь "Национальной дружины" (так в оригинале. - Прим. ред.) Роман Чернышев назвал эту структуру частью движения "Азов". "В 2014 году батальон "Азов" продемонстрировал мужество в боях против поддерживаемых Россией сил в Донбассе", а "солдаты батальона не стеснялись своих ультраправых взглядов", говорится в статье. Глава Группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев считает, что делать выводы о популярности "Национальной дружины" рано. Он сказал The Daily Beast: "В последние несколько лет крайне правые группы и политические партии теряли свой электорат. На мой взгляд, "Национальная дружина" как альтернатива непопулярной полиции имеет шанс обрести симпатии простых людей". Источник: The Daily Beast