Никакого сыра для Калининграда

Главы правительств восточногерманских федеральных земель хотят отмены антироссийских санкций. Но есть ли для этого причины? - задается вопросом в своей статье на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung Мориц Айххорн.

"Ряд премьер-министров из Восточной Германии противопоставляют свою позицию относительно антироссийских санкций не только позиции федерального правительства, но и позиции всего Евросоюза", - пишет журналист. Он напоминает о том, что в ходе встречи глав правительств восточногерманских федеральных земель, проходившей на прошлой неделе, за отмену штрафных мер в отношении России высказался глава Саксонии-Анхальт Райнер Хазелоф (ХДС). По его словам, антироссийские санкции продемонстрировали свою неэффективность в рамках украинского конфликта.

Его позицию разделяют и некоторые его коллеги. "Нужно разработать стратегию по уходу от антироссийских санкций", - заявил Бодо Рамелов (Левая партия) из Тюрингии. "Мы однозначно за отмену", - подтвердила и премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг (СДПГ).

"Это редкость, чтобы три ведущих политика из трех разных партий занимали единую позицию по столь щекотливому вопросу", - отмечает журналист. Хазелоф &Со заявляют, что их федеральные земли особенно сильно страдают от действия антироссийских санкций и ответных мер со стороны России. "Siemens, Linde и Mercedes продолжают вести прибыльный бизнес с русскими, идет реализация проекта по строительству газопровода "Северный поток-2". А вот соленые огурцы марки Spreewald остаются в Бранденбурге, компании из Тюрингии не могут продавать такое же количество молока, как раньше, сыр из Саксонии больше не поставляется в магазины Санкт-Петербурга", - говорится в статье.

"По данным Федерального ведомства статистики, объемы ввозимых из России в Восточную Германию товаров за период с 2014 по 2016 год сократился почти наполовину. Объем восточногерманского экспорта в Россию за тот же период снизился на треть", - сообщает издание.

"Определенно, - отмечает автор материала, - европейская экономика страдает от действия санкций. Вопрос в том, как сильно - тут мнения разделились. Согласно результатам исследования, проведенного Институтом мировой экономики в Киле, немецкие компании недополучаются порядка 727 млн долларов экспортной прибыли ежемесячно. По данным института, почти 40% торговых потерь Запада приходится на долю Германии. (...) Потери германского экспорта в Россию составили в общей сложности 44 млрд евро. Однако, несмотря на это, экономика ФРГ продолжает расти: за последние годы Германия, в том числе и восточная ее часть, экспортировала больше, чем до этого".

"Многим компаниям удалось перераспределить экспорт, предназначавшийся для России, на другие страны. По данным института экономических исследований Berlin Economics, санкции не сказались на Европе драматическим образом. Берлинские эксперты, изучив торговый баланс России применительно к Китаю и Бразилии, пришли к выводу, что и с ними объемы торговли у России сократились в среднем на четверть - несмотря на отсутствие санкций. Экономисты связывают это в первую очередь с падением цен на нефть. (...) Получается, что и без санкций из-за упавшей цены на нефть Россия не может позволить себе импортировать те же объемы, что и в 2014 году. Кроме того, после вступления в силу санкций русские стали развивать собственный рынок продовольствия".

В любом случае, санкции вредят русским больше, чем европейцам, констатирует автор. "Никто не утверждал, что санкции в ближайшей перспективе должны поставить Путина на колени. Прошло много лет, прежде чем иранцы под воздействием санкций сели за стол переговоров и пошли на уступки в своей ядерной программе. В случае с некоторыми режимами санкции не работают", - отмечает журналист и указывает на то, что было бы непоследовательно сначала вводить санкции в связи с действиями, противоречащими международному праву, а затем отменять их.

Федеральное правительство, передает FAZ, выступает против инициативы глав восточногерманских земель. По словам представителя правительства, "санкции - это не самоцель, а, с одной стороны, реакция на продолжающуюся противоправную аннексию Крыма, принадлежащего Украине, с другой - на российские действия по дестабилизации Восточной Украины".

В начале января глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль заявил о возможности постепенной отмены санкций после реализации российской стороной условий Минских соглашений. "По всей видимости, такой же позиции придерживаются и в Саксонии, и в Бранденбурге. И даже ведомство Хазелофа указывает на то, что, несомненно, отмена санкций должна быть привязана к реализации Минских договоренностей", - отмечает автор статьи. В кулуарах поговаривают, что призыв к отмене санкций был "кампанией" премьер-министров Саксонии-Анхальт и Тюрингии. Официальной позиции по этому вопросу не поступало ни из Дрездена, ни из Потсдама.

"О том, чего хотел добиться Хазелоф своими требованиями, он сам вскользь упомянул. Санкции, по его словам, затрагивают в первую очередь простых немцев и русских. И это в конечном итоге играет на руку популистам. Многие избиратели, отвернувшиеся от традиционных партий, принципиально против антироссийских санкций. С этими требованиями у них легко заработать очки", - резюмирует журналист.