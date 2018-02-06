7 лет тюрьмы для главарей российской мафии: "Они набивали себе карманы"

Годами российско-украинская мафия, создавшая компании по уходу за больными и престарелыми, обманывала с помощью поддельных отчетов об услугах немецкие страховые медицинские компании, муниципалитеты и фискальные органы на миллионы евро, передает немецкое издание Focus.

Сенсационный процесс против банды мошенников в понедельник, после 32 дней заседания, завершился вынесением обвинительных приговоров: главаря банды приговорили к семи годам тюрьмы, сроки наказания для его сообщников составили от 2 до 4,5 лет лишения свободы, сообщается в публикации. "Пока была возможность, все они набивали себе карманы", - резюмировал судья Гвидо Нольтце.

По подсчетам отделения по уголовным делам, ущерб от предоставления поддельных отчетов составил не менее 4,7 млн евро. Кроме того, мошенники с помощью тяжело прослеживаемого финансового механизма в больших масштабах уклонялись от уплаты налогов. Речь шла о взносах в размере около 250 тыс. евро в месяц, передает издание.

"Данный случай позволяет увидеть деятельность мошеннической сети, действующей по всей Германии и охватывающей, по данным Федерального и регионального управления уголовной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия, 230 коррумпированных российско-евразийских компаний, занимающихся уходом за больными и престарелыми. Следователи по особо важным делам оценивают ежегодный ущерб приблизительно в один миллиард евро. Согласно заключительному протоколу, сетью преимущественно управляли из Берлина", - говорится в статье.

На след дюссельдорфской банды следователи напали в начале 2014 года благодаря заявлениям от банков об отмывании денег. Как выяснилось позднее, обвиняемые использовали мелкие фирмы, чтобы с помощью фиктивных счетов выводить "грязные" деньги из компаний по уходу за больными и престарелыми, повествует автор публикации Аксель Шпилкер.

Мошенники подкупали и своих собственных пациентов, в основном русскоязычных, в месяц суммы составляли от 75 до 100 евро. По словам главной свидетельницы, сумма ежемесячных компенсаций из фонда "грязных" денег только для собственных пациентов составляла 20 тыс. евро.

"Для пожилых людей их участие в мошенническом проекте имело свои преимущества. Иногда у них проводили уборку. При обращении в учреждения им мог помочь переводчик. Персонал делал маникюр, педикюр, а также оказывал парикмахерские услуги. Пакет услуг мошенников включал в себя также бесплатные поездки к врачу и даже визиты на кладбище. Взамен многие нуждающиеся в помощи должны были ухаживать за собой самостоятельно. Такие услуги, как ежедневное надевание и снятие компрессионных чулков, мытье всего тела, введение медикаментов и инсулина, измерение кровяного давления, отсутствовали, однако включались в счета для страховых компаний", - говорится далее.

Сотрудники мошеннических компаний ставили пациентам дозаторы для лекарств, которых хватало на неделю до следующего визита. Некоторые пожилые люди, по их собственным заявлениям, не видели своих опекунов на протяжении целого месяца. По словам прокурора Петры Щепоник, речь идет о тысячах случаев обмана.

Смягчающим обстоятельством суд признал тот факт, что "совершение обвиняемыми преступлений" облегчалось недостаточным контролем над услугами по уходу. Мошенникам удалось легко перехитрить систему здравоохранения Германии.

При этом, как отмечается в публикации, пожилых людей инструктировали заранее, чтобы ввести в заблуждение представителей контролирующих органов.

Особенно дорого обходилось для дюссельдорфской мафии начало квартала каждого года. Только в июле 2016 года банде пришлось раскошелиться и на коррумпированных врачей, заплатив им 65 тыс. евро: медики при необходимости предоставляли новые предписания для пациентов. Временами речь шла о лекарствах или услугах по уходу, в которых не было необходимости. Кроме того, врачи обеспечивали мошенников новыми клиентами, передает издание.

По словам прокурора Щепоник, против некоторых медиков все еще идет следствие. Тем не менее, следователи с трудом находят убедительные доказательства. "Мы сталкиваемся со стеной молчания", - признает прокурор.