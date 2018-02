6 февраля 2018 г. Ричард Милн и Кэтрин Хилле | Financial Times Беспокойство Прибалтики усиливается из-за российских ракет в Калининграде "Согласно заявлению президента и министра обороны Литвы, Россия на постоянной основе разместила в своем эксклаве в Калининграде ракетную систему "Искандер", способную нести ядерный заряд. В результате в радиусе действия потенциально окажется значительная часть ЕС и НАТО", - передают журналисты Financial Times Ричард Милн и Кэтрин Хилле. В день, когда Литва отмечала первую годовщину прибытия на ее территорию боевой группы НАТО, президент страны сообщила о развертывании российских ракет. "Это угроза не только Литве, но и половине всех европейских стран", - сказала Даля Грибаускайте. В НАТО призвали Россию прояснить свои действия. Заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила: "Это очень серьезный вопрос... Это развертывание носит временный характер или это что-то иное? Я просто затрудняюсь сказать". "Российское Министерство обороны и командование Балтийского флота не ответили на просьбу дать комментарий. Однако высокопоставленный парламентарий подтвердил развертывание "Искандеров", - говорится в статье. Председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов сказал "Интерфаксу", что этот шаг был "ответом на размещение военных объектов на сопредельных территориях". В Польше, Эстонии, Латвии и Литве размещены около 4500 военнослужащих НАТО, напоминает Financial Times. В аналитических исследованиях высказывались предположения, что Россия способна сокрушить балтийские страны в считанные дни, возможно, перекрыв Сувалкский коридор. "По словам Грибаускайте, такое развитие событий (размещение "Искандеров". - Прим. ред.) означает, что НАТО необходимо работать над стратегиями, позволяющими минимизировать вероятность отсечения Прибалтики, включая использование сил быстрого реагирования и более скоординированную противовоздушную оборону", - передает Financial Times. Издание добавляет: "Растут опасения, что договоры, посредством которых США и Россия со времен распада Советского Союза держали под контролем принадлежащие друг другу средства ядерного сдерживания, возможно, распадаются, и это помещает Европу в центр новой гонки вооружений". Источник: Financial Times