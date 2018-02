6 февраля 2018 г. Шон Уокер | The Guardian Выборы 2018 года для Путина не проблема - но как насчет 2024-го? "Менее чем за шесть недель до президентских выборов Россия должна бы находиться в гуще ожесточенной предвыборной кампании. Но с учетом того, что победа Владимира Путина 18 марта практически у него в кармане, умы российской элиты заняты гораздо большей электоральной проблемой: что произойдет на следующих выборах, в 2024 году?" - пишет корреспондент The Guardian Шон Уокер. "Я думаю, что Путин еще не принял решение о том, что он будет делать в 2024 году, - заявил источник, близкий к Кремлю. - Он всегда любит откладывать решение на завтра, если его можно не принимать сегодня". По словам источника, Путин уже показал в 2008 году, что он не хочет менять российскую конституцию. Источник предположил, что он может выдвинуть члена его ближнего круга в президенты и взять на себя церемониальную роль, вроде спикера Думы, которая позволит ему держать все под контролем. "Предположения о возможных кандидатах в "ручные" преемники Путина уже возникают все чаще, хотя сам Путин практически не дал никаких намеков на то, что он думает", - пишет издание. "Если посмотреть с позиций сегодняшнего дня, трудно представить возможность того, что Путин не возьмет на себя какую-нибудь важную роль после 2024 года. Конечно, все об этом постоянно думают. Элиты напуганы", - сказал другой источник, близкий к президентской администрации. Вялая конкуренция в ходе настоящей предвыборной кампании разочаровала даже непоколебимых сторонников Кремля, пишет издание. "Мы хотели сделать выборы интересными, но нам это не удалось, это довольно-таки ясно. Нам нужно выдвинуть на первый план реальные проблемы, но элита против этого", - заявил источник, близкий к президентской администрации. "Хотя Кремль не допустил Навального до участия в выборах в 2018 году, он, тем не менее, провел впечатляющую кампанию, и создание им предвыборных пунктов в регионах и сети волонтеров по всей стране считается подготовкой к политическому будущему в долгосрочной перспективе", - говорится в статье. "Обеспокоенные сторонники Путина также смотрят далеко вперед", - отмечает автор. Финансист со связями в Кремле Константин Малофеев поддержал организацию, призывающую к возвращению монархии, и дал понять, что Путин может занять место нового царя - решение, которое мало кто считает осуществимым, но иллюстрирующее отсутствие альтернатив в настоящий момент, пишет автор. "Мы можем считать выборы бессмысленными, как шоу-бизнес. Мы окажем Путину полную поддержку на этих выборах, и мы надеемся, что они будут последними, которые у нас пройдут", - заявил Малофеев. Источник: The Guardian