6 февраля 2018 г. Бен Доуэрти | The Guardian Новая ядерная политика США - "сценарий войны", по словам лауреата Нобелевской премии мира "Австралийский лауреат Нобелевской премии мира говорит, что новая агрессивная ядерная политика Америки - "сценарий ядерной войны", который возвращает мир к менталитету эпохи холодной войны", - передает Бен Доуэрти, корреспондент The Guardian. "Тилман Рафф, основатель и председатель основанной в Мельбурне Международной кампании за запрещение ядерного оружия (ICAN), сказал, что опубликованный недавно обзор ядерной политики США - "леденящий душу документ", - сообщает журналист. "Этот документ увеличивает опасность ядерной войны. Он точно указывает, что конфронтация сверхдержав - США с Россией - снова налицо. По большому счету, в нем говорится: "Мы вернулись к ядерной войне", - сказал Рафф. "В обнародованном в прошлую пятницу администрацией Дональда Трампа обзоре ядерной политики обнаружилось существенно более агрессивное отношение к России. В нем говорится, что режим Владимира Путина необходимо убедить, что он столкнется с "невыносимо жесткими последствиями", если будет угрожать даже ограниченным ядерным ударом по Европе", - передает журналист. "В документе также говорится, что Северная Корея - "явная и тяжелая угроза" для США и выделяется Китай. В документе сказано, что американский арсенал скроен так, чтобы "не дать Пекину ошибочно заключить", что он может получить преимущество, использовав ядерное оружие в Азии", - говорится в статье. Автор сообщает, что подобные обзоры обычно публикуются в начале работы новой администрации США и что Трамп в письменном заявлении указал, что стратегия США "нацелена на менее вероятное использование ядерного оружия". Однако Рафф сказал, что верно как раз обратное, и осудил новую позицию, занятую США, так как она "инвестирует в новые, более удобные для использования ядерные вооружения на подлодках и кораблях, и это увеличивает диапазон вариантов, когда ядерное возмездие будет рассматриваться", передает автор. На его взгляд, США отказались от своего правового обязательства участвовать в разоружении, согласованного в статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия. Источник: The Guardian