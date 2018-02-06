Стратегическое возвращение ядерного оружия

США хотят создать новую ядерную стратегию, чтобы удержать противника от продвижения на полях сражений, где существует прямая угроза союзникам Америки, пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

Когда закончилась эра холодной войны, мы поверили в то, что ядерный вопрос переместился от супердержав к таким государствам, как Пакистан, Иран, Северная Корея, отмечает автор статьи.

Не грешили ли мы излишним оптимизмом? Такой вопрос встает при виде бурной реакции со стороны России и Китая на NPR (Nuclear Posture Review): 72-страничный обзор ядерной политики США. Этот политический документ, опубликованный Пентагоном 2 февраля 2018 года, формулирует цели и доктрину применения ядерного оружия. Не возвращаясь к принятым предельным значениям для американского арсенала, он ратует за замену определенного числа более мощных ядерных боезарядов на менее мощные, расположенные на подводных лодках, самолетах и ракетах наземного базирования, передает журналист.

"Парадоксально, но для того, чтобы действительно навести страх на потенциального врага, надо перейти от большого ядерного боезаряда к маленькому, от свайного молота к молотку, - рассуждает Жирар. - Когда говорят о ядерных боезарядах малой мощности, имеют в виду водородные бомбы, а ведь у них мощность в десятки килотонн (то есть половина мощности бомбы, сброшенной на Нагасаки в августе 1945 года и убившей 70 тыс. человек)".

Классические ядерные боезаряды обладают такой мощностью, что их нельзя использовать никогда, иначе существует риск взаимного апокалипсиса. Стратеги Пентагона полагают, что им нужно оружие промежуточной мощности, позволяющее отбить у противника охоту продвигаться на региональном ТВД, и для этого необходимо оружие исключительное, но надежное: с тем чтобы, например, удержать Россию от мысли захватить страны Балтии, а китайский военно-морской флот - завладеть японским архипелагом Сенкаку или даже Сингапуром, пишет обозреватель.

"Мыслители Пентагона опасаются того, что в один прекрасный день Москве захочется вернуть обратно часть российской империи, упущенную президентом Ельциным между двумя рюмками водки", - иронизирует Жирар.

Начиная с субботы, русские и китайцы реагировали резко и злобно, обвиняя Америку в желании перезапустить холодную войну. Между тем, несмотря на видимость прекрасных отношений, не существует никакого альянса между Москвой и Пекином. Кремль никогда в этом не признается, но для России главная цель обладания ядерным оружием малой мощности - это защита Сибири (10 млн кв. км и всего лишь 10 млн жителей), комментирует обозреватель.

"Что бы ни утверждали российские и китайские стратеги, усложнение и усовершенствование американского арсенала путем расширения ассортимента и надежности, само по себе не провокация против сохранения мира. Речь идет просто об усилении и устрашении. Но, чтобы стратегия устрашения стала эффективной, она должна сопровождаться постоянным и качественным дипломатическим диалогом. К сожалению, таковой сейчас отсутствует", - заключает Жирар.