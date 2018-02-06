Неожиданный кандидат от Компартии

Кандидат от КПРФ на российских президентских выборах 18 марта Павел Грудинин является директором совхоза, не имеющим членской карточки Компартии, пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

Пожалуй, это был единственный сюрприз на президентских выборах со слабый уровнем напряженности. Четырехкратный кандидат с 1996 года, непотопляемый глава КПРФ 73-летний Геннадий Зюганов уступил свое место совершенно неизвестному большей части населения человеку. Теперь 57-летний Павел Грудинин, директор знаменитого совхоза имени Ленина, расположенного в пригороде Москвы, будет нести коммунистическое знамя на выборах 18 марта, даже не являясь членом Компартии. Это настоящая революция, считает автор статьи.

"Грудинин - это такой "Навальный для левых", - тотчас высказалась политолог Екатерина Шульман. Новый кандидат призван сдуть пыль с имиджа устаревшей партии и выступить с критикой против Кремля по вопросу коррупции во власти - при этом в менее опасной форме, чем главный оппозиционер Алексей Навальный, отстраненный от президентской гонки, отмечает журналистка.

Крупнейший в России производитель клубники и коммунистический кандидат руководит огромным хозяйством в 2 тыс. гектаров, где он владеет 42% акций. Этот советский совхоз, основанный в 1918 году и приватизированный в 1995 году, производит фруктовые соки, овощи и молоко, что позволяет Грудинину позиционировать себя как "красного директора", прекрасно разбирающегося в законах капитализма, указывает Мандро.

Красивая витрина процветающего совхоза позволяет кандидату акцентировать внимание на социальных требованиях и обещать, в случае победы на выборах, произвести переоценку пенсий и зарплат, поясняет корреспондент. Его краснобайство и успешность в делах привлекают избирателей, стремящихся обрести кандидата, предвещающего светлое будущее, а не возврат к прошлому.

Безусловно, он ратует также за программу национализации, но только в "стратегических" секторах, говорится в статье. Кстати, он любит напоминать, что конкурирует не только от имени коммунистов. Он к тому же представляет все мелкие левые и националистические группы, с которыми заключил соглашение. "Наша программа социальная, социалистическая и впоследствии коммунистическая", - смело произнес он.

Директор совхоза осведомлен о существовании сомнений в его искренности. Так как до 2010 года он был активным членом партии "Единая Россия", а в 2000 году даже участвовал в первой президентской кампании Владимира Путина, напоминает журналистка.

Он осторожен, ограничивая своих критиков внутренней ареной, не давая пищу для критики в международной сфере. "Я убежден в том, что надо помогать нашему другу Башару Асаду" ради "защиты интересов страны, но путем диалога", сказал он по поводу российского вторжения в Сирию. Что касается украинского вопроса, он предпочитает отделываться готовыми формулировками о необходимости завершения переговоров и о "единстве" двух народов, передает автор статьи.

В сопровождении ответственных членов Компартии кандидат разъезжает по регионам, в надежде заполучить голоса недовольных и ставя перед собой следующую задачу: убедить избирателей прийти и проголосовать за партию, считающуюся второй политической силой в стране, но, несмотря на своих 42 депутатов, никогда не отличавшуюся оппозиционными взглядами в отношении Кремля с тех пор, как 18 лет назад к власти пришел Владимир Путин, заключает Мандро.