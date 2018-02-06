Джулиан Ассанж ослаблен физически и дискредитирован политически

Во вторник британское правосудие должно решить, может ли австралиец выйти из посольства Эквадора в Лондоне, не рискуя быть арестованным. Его война против Хиллари Клинтон отдалила от него многих сторонников. Состояние здоровья после пяти лет заточения также вызывает обеспокоенность, пишет журналистка Liberation Амаэль Гитон.

Про такие истории говорят, что реальность сильно превзошла воображение: человек, уже несколько лет запертый в четырех стенах, продолжает доставлять неприятности первой мировой державе, говорится в статье. В течение 2057 дней Джулиан Ассанж безвыездно живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Во время бурной американской избирательной кампании он пустил в ход все средства против Хиллари Клинтон - и был обвинен в содействии победе Дональда Трампа и в игре в пользу Кремля, что стоило ему потери влиятельной поддержки. Ослабленный и изолированный Ассанж продолжает регулярно публиковать государственные секреты - в последние месяцы это конфиденциальные данные ЦРУ - и едва ли не каждый час пишет твиты, комментируя и каталонский кризис, и расследование по Трампу и России.

В мае 2017 года Швеция наконец решила прекратить последнее расследование по поводу "изнасилования средней степени тяжести" - истица обвинила Ассанжа в том, что, пока она спала, он осуществил без ее согласия половой акт без презерватива, что свидетельствует об отношениях "по согласию". "Все возможности для продолжения расследования исчерпаны", - заявила прокурор Марианна Ню, отвечающая за это дело. Европейский ордер на арест утратил силу, передает автор статьи.

Помимо юридических аргументов, защита создателя сайта WikiLeaks выдвигает на первый план его состояние здоровья. "Ассанж провел пять с половиной лет в условиях, которые в любом случае сопоставимы с тюремным заключением, без доступа к соответствующим медицинским услугам и дневному свету, в обстоятельствах, когда его физическое и психологическое здоровье ухудшилось и находится под серьезной угрозой", - поясняется в обращении, переданном в суд.

Ослабленный Ассанж оказался как никогда изолированным и в политическом отношении. Опубликовав с июля по ноябрь 2016 года огромное количество электронных писем Национального комитета Демократической партии США, а затем главы избирательной кампании Хиллари Клинтон (происхождение этих утечек Вашингтон приписал организованной "на высшем уровне" кибератаке со стороны российской исполнительной власти), WikiLeaks, несомненно, привел в замешательство Эквадор. До такой степени, что австралиец за три дня до эквадорских выборов оказался временно отключен от интернета во имя "принципа невмешательства во внутренние дела других государств", говорится в статье. Новый эквадорский президент Ленин Морено, избранный в апреле 2017 года, никогда не отказывался от обязательств своего предшественника, однако предписал своему неудобному обитателю "меньше вмешиваться в политику стран, с которыми Эквадор поддерживает дружеские отношения", когда Ассанж отправил множество твитов в поддержку каталонских сепаратистов, передает журналистка.

Бывшая "икона" Ассанж семь лет спустя после опубликования документов американской армии сейчас как никогда вовлечен в окопную войну - но его союзники и его высказывания претерпели изменения, указывает Гитон. "Американское правительство, в частности администрация Обамы и Госдеп Хиллари Клинтон, загнали его в ужасное положение, - говорит журналист The Intercept Мика Ли. - Думаю, что это направило его упорство в определенное русло. Сегодня он занимается вопросами прозрачности только тогда, когда это способно помочь его политическому положению". Поддержка самых радикальных трампистских кругов ничего не изменила для него по ту сторону Атлантики. 45-й президент США быстро забыл то время, когда на митинге он заявлял: "Я люблю WikiLeaks!" - сегодня его администрация считает эту организацию "враждебной негосударственной разведслужбой, зачастую поддержанной такими государственными субъектами, как Россия", по формулировке главы ЦРУ. По данным американских СМИ, весной департамент юстиции активно обсуждал возможность обвинения за публикацию секретных документов. Независимо от того, что они думают о WikiLeaks, поборники свободы прессы обеспокоены вероятностью такого прецедента, говорится в статье.

Со своей стороны, Великобритания никогда не отвергала и не подтверждала предполагаемое требование об экстрадиции Ассанжа в США. В ноябре WikiLeaks опубликовал исходный код основного компонента инфраструктуры ЦРУ. История без конца, полагает автор статьи.