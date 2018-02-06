Кто хочет съесть свою плаценту?

Многие самки в животном мире съедают плаценту после родов. Для людей поедание плаценты является скорее нетипичным - но, очевидно, это становится модным, так как наука начинает исследования такой практики, передает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Причины, по которым самки, в том числе, например, самки шимпанзе, съедают свою плаценту, пока остаются неясными. Этот феномен лучше всего изучен на крысах: ученые выявили признаки того, что плацента обладает для крыс обезболивающим эффектом, передает издание.

Среди людей такая практика не распространена. Идея о том, что поедание плаценты может нести пользу для женщин, возникла в 1970-е годы - тогда некоторые женщины воплотили эту идею в жизнь. Тем временем поедание плаценты перестало быть чем-то необычным. Так, говорят, что свою плаценту употребляла звезда сериалов и реалити-шоу Ким Кардашьян.

Женщины едят плаценту чаще в высушенном состоянии, в виде порошка или таблеток и надеются получить пользу для здоровья, начиная от облегчения грудного вскармливания и заканчивая борьбой с послеродовой депрессией, говорится в статье.

"Новые исследования действительно показали, что таблетки из плаценты содержат в большом количестве определенные гормоны, которые могут оказывать некоторое действие. Однако мощный положительный эффект от их употребления пока не доказан", - отмечает автор публикации Штефани Кусма.

Говорят, плацента может препятствовать действию вредных веществ и возбудителей заболеваний - однако она может и накапливать их. Это нужно иметь в виду, решаясь на ее поедание, предостерегают ученые.