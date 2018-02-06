Трамп играет с ядерным джинном

"На пути к ядерному разоружению США и Россия продвинулись далеко. Однако теперь Дональд Трамп посылает сомнительные сигналы", - пишет Андреас Рюш на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

В понедельник исполнилось семь лет с даты вступления в силу Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). В сравнении с запасами вооружения 2009 года, когда договор находился на стадии подготовки, актуальное количество вооружений сократилось примерно на 40%, а в сравнении с 1990-м - даже на 85%, говорится в статье. Примечательно, пишет автор, что Россия и США настойчиво сокращали ядерные арсеналы, несмотря на враждебные отношения.

"Однако этот успех омрачается неблагоприятными событиями", - продолжает Рюш, говоря о новой ядерной стратегии США. "Теперь реалистично рассчитывать на то, что ядерное оружие еще долго будет играть важную роль в политике безопасности; требование о его полном запрете является наивным", - уверен журналист.

Трамп, в отличие от своих предшественников, до сегодняшнего дня ни разу не выступил с инициативой заключения договора о контроле над вооружениями. "Более того: ни одно слово в опубликованной ядерной стратегии не говорит о намерении США продлить СНВ-III, - полагает Рюш. - Очевидно, обе важнейшие ядерные державы потеряют таким образом главный инструмент, с помощью которого можно требовать обоюдной открытости и соблюдения определенных ограничений".

"Существенную ответственность за застой в разоружении несет Россия, которая в последние годы внушительно модернизировала свой ядерный арсенал и уже в 2013 году отклонила американское предложение о дальнейших ограничениях. Агрессия Москвы в отношении Украины и провокационные действия в Прибалтике напомнили Западу о необходимости убедительного устрашения. Кроме того, Россия подрывает и второе центральное ядерное соглашение - о запрете ракетно-ядерного оружия средней дальности - путем разработки и развертывания запрещенной крылатой ракеты", - отмечает автор.

Но стратегический отчет администрации Трампа рисует слишком мрачную картину слабых мест Америки. Уязвимостей вдоль восточной границы НАТО достаточно, однако это вопрос обычных вооружений, говорится в статье. "Наращивание потенциала тактических ядерных вооружений может стать не только ошибочным сигналом, но и пустой тратой денег, которые во времена ограниченного военного бюджета необходимы США в других областях", - подытоживает автор.