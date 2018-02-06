Виктория Нуланд: "У нас волосы встали дыбом"

"К лету 2016 года шестое чувство подсказывало Виктории Нуланд, что что-то здесь совсем не так", - пишет журналистка Politico Сьюзан Б. Глассер.

Той весной Нуланд, высокопоставленный чиновник Госдепартамента, координировавшая политику США в отношении России, стала одной из тех, кто "первым забил тревогу" в администрации Обамы, предупреждая, что Россия, кажется, пытается "дискредитировать демократический процесс" в США в рамках единой стратегии 2016 года, говорится в статье.

"Именно тогда у нас действительно волосы встали дыбом", - вспоминает она в интервью Politico.

Нуланд сейчас публично подтвердила, что она призывала президента Барака Обаму отреагировать более агрессивно на действия хакеров перед выборами, и признала, что она и другие сотрудники Госдепартамента были проинформированы "где-то в конце июля" о скандальных находках бывшего агента британской разведки Кристофера Стила, очевидно, свидетельствовавших о связи между российскими усилиями и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

В интервью Нуланд сказала, что она ознакомилась с работой Стила благодаря регулярным докладам, которые он передавал в ее администрацию в течение нескольких предыдущих лет, имея дело с политическими маневрами в России и на Украине. Когда посредник этим летом представил ей поразительную информацию о "связях" между Трампом и Россией, она "сказала, что это связано с политикой США, и это не дело Госдепартамента... Так что я посоветовала тем, кто посредничал с ним, что эту информацию стоит передать ФБР и что они смогут оценить, достоверна ли она".

Но она по-прежнему критически оценивает поведение Обамы в отношении этой ситуации с Россией и говорит, что, по ее мнению, Обама не смог принять "ответные меры", как "открытые, так и скрытые", "которые бы повысили для России цену" и, возможно, предотвратили дальнейшее вмешательство. Отчасти, по ее словам, так могло произойти из-за того, что разведывательное сообщество США, хотя оно, в конечном итоге, выступило после выборов и связало протрамповскую кампанию с Россией, слишком долго оттягивало этот момент.

Оглядываясь назад, Нуланд говорит, что эта история, по крайней мере, для нее могла бы быть не такой уж удивительной, потому что зимой 2014 года она сама стала жертвой российских хакеров, говорится в статье.

В то время Нуланд уже в течение года была помощником госсекретаря при администрации Обамы по делам Европы, напоминает издание. Она находилась в Киеве, лихорадочно принимая меры за кулисами по созданию новой правящей коалиции на Украине, стоявшей на краю революции против поддерживаемого Россией лидера Виктора Януковича.

Русские подслушали телефонный разговор между Нуланд и послом США на Украине, и опубликованная ими запись, на которой она использовала решительно непарламентские выражения в отношении ЕС, произвела эффект разорвавшейся бомбы на фоне ее деликатных попыток уговорить европейских коллег принять большее участие в делах Украины, говорится в статье.

В интервью Нуланд отметила, что она извлекла важный урок из этого инцидента. "Они сняли перчатки и достали ножи", - сказала она, и теперь Путин был готов "применять грязные трюки в стиле холодной войны" даже в отношении высокопоставленного американского чиновника, возможно, впервые со времен окончания настоящей холодной войны.

"Теперь, по прошествии времени, ясно, что хакерские действия против Нуланд в 2014 году, как и аналогичные утечки с целью дискредитировать российских противников по всей Восточной Европе, не были изолированным, одноразовым событием. Это произошло в рамках резкого обострения ситуации Путиным, которое не приняли во внимание США, на протяжении двух десятилетий придерживавшиеся стратегии интеграции России в возглавляемый Америкой международный порядок", - говорится в статье.