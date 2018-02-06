Для администрации Трампа конфронтация - естественное состояние

Американская администрация в обновленной ядерной доктрине делает упор на конкуренцию сверхдержав. На этом фоне трудно себе представить переговоры о разоружении, сожалеет обозреватель Tagesspiegel Анна Зауэрбрей.

Опубликованная на днях Вашингтоном ядерная доктрина вызывает обеспокоенность в нескольких аспектах. "С одной стороны, она снова демонстрирует, как основательно США переориентируют внешнюю политику после ухода Барака Обамы. С другой - вопрос ядерного разоружения обнажает опасности, которые таят в себе пошатнувшиеся российско-американские отношения", - пишет автор статьи.

В обновленной доктрине, продолжает журналистка, говорится о применении "ядерного оружия малой мощности", которое может быть использовано в качестве ответа в случае нападения на Соединенные Штаты с использованием обычных вооружений. Между тем, по мнению американских экспертов в области ядерных вооружений, то, что по-английски называется оружием low yield, может разрушать целые города.

"Дональд Трамп не понимает исторической значимости ядерного разоружения и не раз доказывал это. В ходе предвыборной кампании он якобы спросил одного из своих советников, какой толк в том, что у Соединенных Штатов есть ядерное оружие, если они его никогда не будут применять. В конфликте с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном он бахвалился тем, что его ядерная кнопка больше. Для Трампа ядерное оружие - неотъемлемая часть его фантазий о всемогуществе. Его министр обороны Джеймс Мэттис, сторонник более трезвых взглядов, преподносит обновленную доктрину как реальный взгляд на вещи: нужно видеть мир таким, каков он есть, а не таким, каким мы бы хотели его видеть", - говорится в статье.

Публично высказанное Москвой негодование по поводу новой доктрины, похоже, не особо тревожит Трампа и его администрацию. "Для нее конфронтация - естественное состояние. Как и в стратегии национальной безопасности, в ядерной доктрине также подчеркивает конкуренция сверхдержав", - пишет Зауэрбрей.

"Здесь сходятся две опасные особенности администрации Трампа: это мрачное восприятие международных отношений как дикой и лишенной правил игры всех против всех (особенно в противостоянии США, Китая и России) и урезанные возможности для диалога с Москвой", - отмечает обозреватель.

Если в ходе президентской кампании Трамп посылал позитивные сигналы в адрес Москвы, то новая администрация США склонна демонстрировать жесткость. "На применение режимом Асада, поддерживаемого Путиным, химического оружия в апреле 2017 года США отреагировали атакой на базу сирийских ВВС; санкции в отношении России ужесточены. Кто-то, возможно, облегченно вздохнул, но дело в том, что у президента просто не было иного выбора. Он стал заложником расследований, которые против него ведет Роберт Мюллер: любой шаг навстречу (России) будет расценен не в его пользу внутри страны. Это связывает ему руки не только в сирийском конфликте, но и вопросе контроля над вооружениями. Переговоры о разоружении с Россией в том виде, в котором их вел Обама, не только не вписываются в доктрину Трампа - они нереализуемы и в политическом смысле. Агрессия и бездействие образуют взрывоопасное сочетание", - пишет в заключение журналистка.