6 февраля 2018 г. Джим Уолден | The Washington Post В новой главе допингового скандала России все сходит с рук Адвокат экс-главы московской антидопинговой лаборатории, осведомителя Григория Родченкова в статье для The Washington Post комментирует решение спортивного арбитражного суда (CAS) отменить пожизненную дисквалификацию 28 российских спортсменов. "Мир видел неопровержимые доказательства того, что Россия развернула систему спонсируемого государством допинга на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Четыре отдельных комиссии пришли к выводу, что Россия организовала самую изощренную в истории допинговую схему", - пишет Уолден. Но теперь суд дал понять спортсменам и разоблачителям, что "допинг будет дозволен, даже если вас поймают с поличным", возмущен юрист. "Санкции против отдельных спортсменов - это насмешка", - считает Уолден. В декабре 2017 года дисциплинарная комиссия дисквалифицировала 43 российских спортсменов, но, когда они подали апелляцию, МОК спасовал и важнейшие доказательства не были опубликованы. "Результат катастрофический. Теперь CAS проигнорировал доказательства и отменил дисквалификацию 28 из употреблявших допинг спортсменов. WADA и МОК, по-видимому, напрасно потратили миллионы долларов, чтобы собрать и свести воедино доказательства российской системы допинга: комиссия CAS отринула все это росчерком пера", - отмечает Уолден. При этом, по его словам, многие, чьи голоса имеют значение, продолжают молчать. "Из десятков международных спортивных федераций только две - Международная ассоциация легкоатлетических федераций и Международный паралимпийский комитет - твердо выступили против преступлений России. Ни один корпоративный спонсор Олимпийских игр не опубликовал публичных заявлений по этому вопросу, не говоря уж о том, чтобы принять решение об отказе в поддержке. Лишь горстка олимпийцев постарались, чтобы их голоса были услышаны", - пишет юрист. Уолден подчеркивает: "Систему можно реформировать, но этого не произойдет никогда, если корпоративные спонсоры и чистые спортсмены не будут решительно выступать против пособников и апологетов допинга - в особенности президента МОК Томаса Баха, который вел это прискорбное дело, искусно демонстрируя некомпетентность". "Серьезная реформа также требует усилить защиту осведомителей, таких как мой клиент, Григорий Родченков, который бежал из России с большим личным риском и раскрыл доказательства широкомасштабного российского заговора. Двое из его бывших коллег по допинговой программе уже умерли при загадочных обстоятельствах", - пишет адвокат. Не следует прощать МОК и Томасу Баху "слабовольную реакцию на попытки России отомстить Родченкову, в том числе непростительные призывы его казнить, преследование его семьи, конфискацию имущества и попытки заставить его замолчать путем политически мотивированных уголовных обвинений", говорится в статье. МОК мог бы послать мощный дисциплинарный сигнал, заявив, что его нынешняя приостановка деятельности Олимпийского комитета России будет продолжаться. Однако "МОК действует не как охранитель, а как пособник". "Пока не будет проведена реформа, олимпийский идеал чистого спорта останется иллюзией", - заключает Уолден. Источник: The Washington Post