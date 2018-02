6 февраля 2018 г. Карл Бильдт | The Washington Post Карл Бильдт: Миру нужно обратить внимание на кризис вокруг названия Македонии "Более четверти века само существование Республики Македония приводит ярость в греков, которые утверждают, что соседняя с Грецией страна украла название у греческой провинции, граничащей с Македонией на юге. Греция (особенно ее северный регион, откуда родом Александр Македонский) делает все что может, чтобы заблокировать любые попытки бывшей югославской республики Македония получить международное признание под этим именем", - пишет в The Washington Post бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. Политик рассказывает об основных событиях конфликта между Грецией и Македонией - блокировке Грецией заявки Македонии на вступление в НАТО в 2008 году, воскресной демонстрации в Фессалониках и решении Международного суда ООН, принятом в 2011 году, согласно которому Греция не имеет права блокировать вступление Македонии в НАТО. "Вашингтону, Парижу, Берлину, Лондону и остальным лучше обратить внимание на происходящее и сделать все, что они смогут, чтобы выковать и поддержать любой компромисс с названием. Если эти усилия не увенчаются успехом и Македония снова не будет допущена в НАТО и ЕС, мы можем получить нарастание напряженности в исторически взрывоопасном регионе. Есть множество альтернатив, которые должны быть приемлемы для всех - "Верхняя Македония" - один из многих вариантов, - однако без ясной воли, твердой решимости и определенной политической смелости не прийти к необходимому компромиссу. Помощи от Москвы, с другой стороны, едва ли стоит ожидать. Напротив, наверняка в Москве есть силы, рвущиеся мешать в котле националистических страстей на Балканах, чтобы воспрепятствовать любому дальнейшему продвижению ЕС или НАТО в регионе, - говорится в статье. - Россия знает, что поставлено на карту - надо знать и нам". Источник: The Washington Post