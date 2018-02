6 февраля 2018 г. Майкл Макфол, Джон Вольфсталь | The Washington Post Правильный путь ядерного соперничества с Россией "Владимир Путин не друг Соединенных Штатов. Российский президент стремится подорвать многие основополагающие интересы США, наших союзников и наших партнеров", - пишут в статье для The Washington Post экс-посол США в России Майкл Макфол и бывший старший директор Совета национальной безопасности США Джон Вольфсталь. Упомянув, что "Путин аннексировал территорию в Европе", "спровоцировал войну на востоке Украины, в ходе которой погибли более 10 тыс. человек", "вмешался в Сирии на стороне безжалостного диктатора" и " нарушил суверенитет США", пытаясь повлиять на выборы, авторы указывают: "К сожалению, США и союзники вынуждены разрабатывать более эффективные стратегии сдерживания российской агрессии, как мы поступали во время холодной войны". "И все же, несмотря на все это, мы должны и дальше осуществлять ядерное соперничество с Россией и формировать стратегический ядерный ландшафт путем жесткого, принципиального и эффективного контроля над вооружениями - опять же, как мы делали во время холодной войны", - пишут Макфол и Вольфсталь. На данный момент США и Россия выполнили обязательства по СНВ-3, однако этот договор истекает в 2021 году, напоминают авторы. Между тем какой-либо серьезный диалог о контроле над вооружениями приостановлен из-за неприязни администрации Трампа ко всему, что согласовала администрация Обамы, а также беспокойства по поводу нарушения Россией договора РСМД. "Это ошибка, - пишут Макфол и Вольфсталь. - Уроки холодной войны заключаются в том, что вести ядерные войны нельзя, а гонки вооружений невозможно выиграть". Такие договоры, как СНВ-3, продвигают американские интересы в сфере безопасности, подчеркивают авторы. "СНВ-3 дает нам бесценную и незаменимую информацию о ядерном арсенале России и позволяет понять ее будущие возможности. Реализация этого договора с нашей стороны помогает также продемонстрировать нашу неизменную приверженность сокращению ядерных вооружений и лидерству в мировых усилиях по нераспространению", - отмечается в статье. США и Россия продолжали выполнять договор не из альтруизма, дружбы или по принуждению, а исходя из собственных интересов, указывают авторы. "В 2013 году Россия отказалась от предложений в дальнейшем еще больше сократить ядерные вооружения и настаивала на том, что в будущем любое соглашение должно затрагивать и вопросы противоракетной обороны, высокоточного конвенционального оружия и даже конвенциональных сил в Европе", - пишут авторы. "Вашингтон должен не уклоняться от подобных более широких дискуссий, а приветствовать их, - считают авторы статьи. - Правительству следует расширить повестку и включить в нее нашу озабоченность в связи с огромными российскими запасами тактического ядерного оружия, новыми средствами доставки, такими как ядерные торпеды большой дальности, и нарушениями других соглашений". Макфол и Вольфсталь подчеркивают, что следующая сделка невозможна без прямых переговоров с Россией. Они пишут: "Мы можем сдерживать Россию в некоторых сферах, противостоять ее разрушительным действиям, продвигать демократические ценности и права человека и все же взаимодействовать с российским правительством в вопросах ядерной стабильности и контроля над вооружениями. Мы успешно проводили эту сложную стратегию в эпоху "холодной войны". Мы в состоянии проводить ее снова". Источник: The Washington Post