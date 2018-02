6 февраля 2018 г. Фелисия Шварц, Майкл Р.Гордон | The Wall Street Journal США и Россия утверждают, что они достигли целей по уменьшению ядерного арсенала в соответствии с договором "США и Россия заявили, что они выполнили обязательства по договору 2010 года, сократив число стратегических ядерных боеголовок до наступления крайнего срока в понедельник", - сообщает The Wall Street Journal. "Два правительства декларировали это, несмотря на ухудшающиеся отношения, но перед ними все еще стоит задача продлить договор, когда срок его действия истечет через три года на фоне разногласий по поводу другого соглашения по оружию", - пишут авторы статьи Фелисия Шварц и Майкл Р.Гордон. Госдепартамент заявил, что США выполнили свои обязательства по Договору об СНВ-III, подписанному бывшим президентом Бараком Обамой в 2010 году. Кремль также заявил, что осуществил сокращения ядерного арсенала, на которые дал согласие в рамках договора. СНВ-III "запрещает и Вашингтону, и Москве иметь больше 1550 стратегических ядерных боеголовок, обе стороны обязаны также соблюдать ограничения по другим видам вооружений и средств их доставки, таких как бомбардировщики и субмарины", напоминает издание. В то время как Россия выполняет договор СНВ-III, США обвиняют Москву в нарушении другого соглашения 1987 года, запрещающего Америке и России иметь ракеты среднего радиуса действия наземного базирования (РСМД. - Прим. ред.). Сохранение разногласий по поводу этого нарушения может оказать влияние на дебаты в США по поводу того, продлевать ли СНВ-III, когда срок его действия истечет в 2021 году, отмечают авторы статьи. У российского МИДа также есть претензии к США, пишет издание. По словам россиян, американцы модифицировали некоторые пусковые шахты ракет так, чтобы их больше нельзя было использовать по назначению, в соответствии с СНВ-III, но эти изменения обратимы. "Госдепартамент отказался обсуждать этот вопрос в понедельник, но американские чиновники утверждают, что использованные методы адекватны и низкозатратны", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal