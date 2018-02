6 февраля 2018 г. Роберт Ли Хотц | The Wall Street Journal Возможно, озоновый слой истончается над густонаселенными регионами Земли "Во вторник международный коллектив исследователей сообщил, что часть защитного озонового слоя Земли, возможно, истончается над самыми густонаселенными регионами земного шара, хотя озоновая дыра над Антарктикой продолжает закрываться", - сообщает Роберт Ли Хотц в The Wall Street Journal. "Мировой озоновый слой, защищенный международным договором, поглощает опасное ультрафиолетовое излучение Солнца, которое может повреждать ДНК, повышать риск возникновения рака и других проблем со здоровьем, - говорится в статье. - С 1987 года данный договор запрещает производство разрушающих озон химикатов, и в январе ученые НАСА сообщили о конкретных знаках, которые указывают, что в результате озоновый слой в стратосфере над полярным регионом восстанавливается". "Однако в новой аналитической работе ученые отметили уменьшение количества озона в последние годы в нижних слоях стратосферы над неполярными регионами Земли, в которых живет больше всего людей. Более того, этот спад превосходит подъем, который зафиксирован на большей высоте над Антарктидой, утверждают исследователи. По их расчетам, общее количество озона во всей стратосфере не увеличивалось с 1990-х годов", - говорится в статье. "Это значит, что в целом мы не видим восстановления, - сказал специалист по обработке данных Центра вычислительной астрофизики в Институте Флэтайрон (Нью-Йорк) Джастин Элсинг, один из 22 ученых из американских и европейских вычислительных центров, участвовавших в исследовании. - Озоновый слой в средних широтах по меньшей мере так же плох, как раньше". Исследование, возглавляемое физиком Уильямом Боллом из Давосского центра мирового излучения, опубликовано во вторник в журнале Atmospheric Chemistry and Physics, который издает Европейский союз наук о Земле, говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal