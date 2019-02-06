Одинокие мужчины пахнут неприятнее, чем мужчины, имеющие партнерш, утверждают ученые

"Одинокие мужчины имеют более ярко выраженный неприятный запах тела по сравнению с теми, кто состоит в отношениях, говорится в новом исследовании. И на самом деле, это может работать в их пользу. Опираясь на проведенное ранее исследование, показавшее, что одинокие мужчины имеют более высокий уровень тестостерона, исследователи предложили мужчинам вспотеть, а затем дали женщинам понюхать подмышечные области футболок, в которых были мужчины, чтобы понять, есть ли заметные отличия в запахе", - передает Daily Mail.

"У одиноких мужчин не только телесный запах оказался более сильным. Женщины, как показало исследование, сочли их лица более мужественными по сравнению с лицами мужчин, состоящих в отношениях", - добавляет издание.

О новом исследовании сообщает журнал Frontiers in Psychology. Исследователи Университета Маккуори в Австралии решили выяснить, отличается ли запах тела у одиноких и состоящих в паре мужчин в зависимости от их уровня тестостерона. С этой целью они пригласили 82 гетеросексуальных женщины проранжировать телесный запах и лица мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Сначала мужчин попросили как следует вспотеть. Затем ученые вырезали подмышечные области их футболок и предложили женщинам понюхать и оценить их, пишет Daily Mail.

"Исследование показало, что мужчинам, состоящим в паре, женщины часто ставили отметку 3 из 6 по шкале силы запаха. Одинокие мужчины, в отличие от состоящих в паре, получили, в среднем, отметку 3,5. Кроме того, лица одиноких мужчин женщины сочли более мужественными, чем лица мужчин, состоящих в отношениях", - сообщается в публикации.

"Подтверждая гипотезу, телесный запах одиноких мужчин оказался сильнее запаха мужчин, состоящих в отношениях, и их лица были отмечены как более мужественные в сравнении с мужчинами, имеющими партнерш, указали исследователи в своем докладе. Помимо уровня тестостерона, по словам исследователей, также свою роль играет разница в не связанном с гормонами образе жизни", - говорится в статье.