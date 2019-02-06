Мозг женщин моложе мужского на три года

Нейробиологи Медицинской школы при Университете Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили удивительное различие между мужчинами и женщинами, сообщает австрийское издание Die Presse. "Типичный женский мозг на протяжении всей взрослой жизни моложе, чем мужской", - пишут биологи из команды Ману Гояла в научном журнале PNAS.

Для своего исследования ученые разработали компьютерную программу, способную по данным о метаболизме в мозге глюкозы, способ переработки которой меняется с годами, определять возраст человека. В результате алгоритм, оценивая мозг женщин, давал им в среднем на 3,8 лет меньше их фактического возраста, в то время как мужчинам он прибавлял в среднем 2,4 года, передает журналист Томас Крамар.

"По мнению исследователей, этим могут объясняться и когнитивные различия между мужчинами и женщинами одного возраста, ведь аэробный гликолиз имеет важное значение для обучения и роста нейритов (отростков нервных клеток)", - говорится в статье.

Почему же женский мозг "стареет" медленнее? Одну из возможных причин ученые видят в следующем: "во время полового созревания у мужчин сильнее меняется мозговое кровообращение, то есть женщины, возможно, вступают во взрослую жизнь с более "молодым" метаболизмом мозга", передает издание.