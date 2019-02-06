Выловленные киты умирают в России, потому что замерзает море

"В Охотском море рыболовы удерживают почти 100 выловленных китов, которых планируют по высокой цене продать китайским дельфинариям", - сообщает австрийское издание Die Presse.

"11 выловленным и находящимся в неволе косаткам и 87 белухам грозит смерть от холода и стресса, - пишет журналист Клеменс Патек. - Животные страдают в слишком маленьких резервуарах. (...) Из-за низких температур (температура воды составляет -1 по Цельсию) море в бухте замерзает, так же, как и в резервуарах, в которых содержатся киты. Хотя сотрудники китобойных судов регулярно пробивают лед, из-за шума животные испытывают еще больше стресса. Сообщается, что погибли уже три детеныша. (...) По данным "Гринпис", ветеринары обнаружили на выловленных китах пятна и отслойку кожи, вызванные обморожением".

"Киты в смертельной опасности, - говорит представитель "Гринпис" Лукас Мойс. - Морские гиганты проплывают в день до 11 км. Но в китовой тюрьме, в крошечных резервуарах, им тесно".

"Наряду с серьезной опасностью холода "Гринпис" осуждает и общую практику отлова китов в России, единственной стране в мире, где до сих пор разрешено ловить косаток", - говорится в статье.

"На китах российские компании неплохо зарабатывают, - отмечает Патек. - Косатки, проданные Китаю в период с 2013 по 2016 год, принесли примерно по миллиону долларов за животное. Это следует из данных российской таможни. Однако на самом деле сумма, вероятно, была выше. Китайские дельфинарии сообщают о суммах в 6-7 млн долларов. Разница в цене, очевидно, исчезает в коррупционных каналах". В период с 2012 по 2015 год в китайские парки аттракционов, по данным "Гринпис", было продано 15 косаток.

Пресс-секретарь Кремля заявлял о намерении обратиться к губернатору Приморского края по поводу решения проблемы выловленных китов. Однако, пишет Die Presse в заключение, реакции от губернатора пока не последовало.