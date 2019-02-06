Индикатор настроений в Прибалтике

"В Эстонии размещены немецкие истребители Eurofighter. Снова и снова им приходится иметь дело с российскими боевыми самолетами", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Rundschau Даниэла Фатес.

За последние пять месяцев, с тех пор, как бундесвер взял на себя охрану воздушного пространства Эстонии в рамках миссии НАТО в балтийских странах, немецкие истребители 30 раз поднимались в небо по тревоге - по словам командира немецкого контингента Гордона Шнитгера, все вылеты осуществлялись для сопровождения российских самолетов, пролетавших над Балтийским морем.

"Мы не можем изменить поведение россиян, но мы можем сократить риски", - заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк. "Ваши заботы - это и наши заботы", - сказала его коллега, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Эстонию в рамках своего визита в страны Балтии.

"В балтийских странах, некогда являвшихся советскими республиками, страх перед Россией всегда был велик, - отмечает Фатес. - С тех пор, как сначала США, а потом и Россия расторгли договор о РСМД, настроения предвещают конфронтацию". Визит фон дер Ляйен стал своего рода индикатором настроений.

Свой визит министр обороны ФРГ начала с литовской Руклы, где размещен многонациональный батальон НАТО. "Президент Литвы Даля Гибаускайте говорит об агрессии, от которой надо защищаться. (...) По ее словам, нужно найти новое решение, которое не заключается в гонке вооружений, ведь угроза более многогранна и находится, в частности, в сфере кибербезопасности", - передает издание.

Артис Пабрикс, министр обороны Латвии, куда отправилась фон дер Ляйен далее, менее оптимистичен. "По его словам, нужно сесть за стол переговоров с Россией. Но нельзя строить иллюзий. "Иллюзии, -говорит министр, - могут поставить под угрозу наше существование". (...) Договор о РСМД - это лишь одно из звеньев, транслируют все три страны", - говорится в статье.

"В Германии соответствующие дебаты достигли правительственной коалиции - и разобщают ее", - пишет издание. Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ) заявил о необходимости избежать новой гонки вооружений, в которой Германия не должна участвовать. По мнению союза ХДС/ХСС, это наивно и даже опасно. "Цель Путина - разобщить НАТО и Европу, - заявил спикер союза по вопросам обороны Хендрик Отте. - В этом смысле дискуссия вокруг ДРСМД для него является желанным инструментом. (...) Нам нужно по-прежнему действовать в НАТО сообща и сохранять давление на Путина в переговорах".

"Тем временем пилоты в Эстонии получают свой собственный опыт, - пишет Фатес в заключение. - За вылетами по тревоге следуют встречи в небе, в которых не чувствуется никакой агрессии. "Все доброжелательны, делают фотографии, машут друг другу", - рассказал один пилот. (...) "Россияне, как и мы, борются с погодой", - отмечает командир. Кажется, в снег и мороз политическая напряженность становится второстепенной".