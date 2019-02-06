Германия обещает НАТО увеличить расходы на оборону

По информации немецкого издания Der Spiegel, правительство Германии пообещало НАТО, что оборонный бюджет страны вырастет к 2024 году до 1,5% от ВВП. Так правительство отреагировало на критику президента США Трампа о недостаточных, с его точки зрения, расходах стран-партнеров на оборону, поясняют журналисты Маркус Бекер и Маттиас Гебауэр.

Как пишет издание, соответствующий документ генсеку альянса Йенсу Столтенбергу передал во вторник посол Германии при НАТО.

"Тем не менее, в трехстраничном документе Германия не представила конкретных цифр и годовых этапов, которые бы наглядно показали, каким образом планируется достичь цели в 1,5% до 2024 года, - указывает издание. - Фактически, в зависимости от развития ВВП оборонный бюджет должен вырасти с сегодняшних 43,2 млрд евро до чуть более 60 млрд евро".

Судя по предупреждениям министра финансов Олафа Шольца о падающих налоговых доходах и болезненном дефиците госбюджета, достижение такой цели весьма сомнительно, отмечают журналисты.

К тому же, принятое решение удивляет тем, что в прошедшие месяцы внутри правительственной коалиции наблюдалась сильная напряженность относительно распределения бюджета. "СДПГ агитирует за социальные проекты (...), союз ХДС/ХСС настаивает на увеличении оборонного бюджета. После предоставления данного документа в НАТО именно эта дискуссия, вероятно, будет вестись интенсивнее, чем когда-либо", - говорится в статье.

"Министр обороны фон дер Ляйен еще во вторник во время своей поездки по Прибалтике подтвердила, что Германия хочет достичь цели в 1,5% к 2024 году. Но она подчеркнула, что внутри альянса речь идет не только о показателях оборонного бюджета, но и о военном потенциале отдельных стран".

"Этот визит стал символом немецкой верности альянсу. Так, бундесвер взял на себя руководство группой под названием "Острие копья" (объединенной оперативной группой повышенной готовности НАТО - Прим.ред) в Литве. Там, - указывает Der Spiegel, - находятся несколько сотен солдат для поддержки балтийских государств ввиду угрозы, исходящей от России".