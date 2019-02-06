Насколько положительно влияют на твой организм занятия спортом по вечерам

"Тому, кто по вечерам основательно занимается спортом, якобы приходится бороться с беспокойными ночами. Однако теперь ученые доказали обратное: в определенных случаях вечерний спорт оказывает даже положительное воздействие", - сообщает Die Welt.

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха проанализировали 23 исследования, посвященных взаимосвязи между вечерними занятиями спортом и качеством сна ночью. "Ученые установили, что, вопреки всем предположениям, занятия спортом за четыре часа до сна не оказывают абсолютно никакого негативного воздействия на качество сна", - указывает журналистка Бритта Зилинг.

"Участники исследований, занимавшиеся спортом по вечерам, проводили 21,2% сна в глубокой фазе. Она особенно важна для восстановления организма, - отмечает издание. - У испытуемых, не имевших спортивной нагрузки, этот показатель составил только 19,9%. Хотя такое различие сначала кажется небольшим, с точки зрения статистики оно существенно".

Однако, подчеркивают исследователи, значение имеет и вид тренировки. "Сильная физическая нагрузка за час до сна отрицательно сказывается на качестве сна, так как затягивает процесс засыпания, что, среди прочего, связано с высокой частотой сердечных сокращений. (...) Положительный эффект наблюдается при тренировках умеренной интенсивности". В частности, к таким можно отнести спокойный бег или езду на велосипеде.

"Как установили ученые, испытуемые засыпали особенно глубоко даже тогда, когда они заканчивали умеренную тренировку всего лишь за полчаса до сна", - передает Die Welt.