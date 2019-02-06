После провала ядерного договора с США Россия будет разрабатывать новые ракетные системы

"Россия заявила, что займется разработками новых ракетных систем, включая сверхзвуковую ракету высокой дальности, что стало первой конкретным проявлением их реакции на провал ядерного договора эры холодной войны", - сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление министра обороны России Сергея Шойгу во вторник, который сообщил, что президент Владимир Путин проинструктировал министерство обороны о необходимости предпринять ответные меры на то, что, по его словам, является планами США по созданию ракет наземного базирования с дальностью полета более 300 миль в течение следующих двух лет.

"Комментарии Шойгу последовали за объявлением Вашингтона в пятницу о том, что он выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности через 6 месяцев, если Россия не уничтожит ракетные системы, которые, по словам американских чиновников, нарушают этот договор", - передает газета.

"В субботу, - напоминает издание, - Путин заявил, что его страна также приостанавливает свое участие в договоре, и Кремль обвинил Вашингтон в его нарушении. Договор запрещает США и России иметь ракеты наземного базирования с дальностью полета 300-3,4 тыс. миль".

"Мы предоставили России в письменной форме конкретные шаги, которые она может предпринять для возвращения к соблюдению и спасению договора РСМД", - указал в электронном письме в The Wall Street Journal пресс-секретарь министерства обороны США Джонни Майкл. - Только полное и доказуемое уничтожение российских ракет 9M729, пусковых установок и сопутствующего оборудования устранит нарушение договора с российской стороны".

"Он ссылался на крылатую ракету наземного базирования, впервые принятую на вооружение Россией в 2017 году. Сейчас, как считается, Россия располагает почти 100 единицами таких ракет, утверждает высокопоставленный западный чиновник, знакомый с докладами американской разведки", - говорится в публикации.

"Нарушения влекут за собой последствия", - заявил Майкл.

По словам аналитиков, планы России, скорее всего, приведут к наращиванию вооружений. "Мы вроде как находимся в гонке вооружений, которая постепенно набирает темп, - указал Ричард Вейц, старший научный сотрудник и директор Центра политического и военного анализа в Гудзоновском институте в Вашингтоне. - Это еще один шаг в этом направлении".

"(...) Во вторник Шойгу заявил, что "важно повысить дальность стрельбы разрабатываемых сегодня наземных ракетных комплексов". Он дал указание о начале разработок новых ракетных систем и о том, чтобы они были пущены в производство к 2021 году", - сообщает The Wall Street Journal.

"Теоретически это не должно быть так уж сложно реконструировать ракеты, и испытания могут состояться в относительно короткий промежуток времени, - считает Руслан Пухов, глава находящегося в Москве аналитического Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), специализирующегося на вопросах обороны. - Однако, с другой стороны, если говорить о массовом серийном производстве, это непросто. Нужны новые инструменты, новое оборудование. При нынешних санкциях это может оказаться сложным".