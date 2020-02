6 февраля 2020 г. Оливер Кэрролл | The Independent Похищения, свекла и КГБ: Белоруссию сотрясла великая сахарная тайна "24 января рейс Белавиа-899, летевший в Мюнхен, находился в воздухе уже более двух часов (...), когда где-то над Вроцлавом, без каких-либо объяснений, самолет совершил разворот на 180 градусов. Пилот сделал объявление пассажирам только через 20 минут, когда самолет уже шел на посадку. Технические проблемы означали незапланированную посадку в Гродно, на западе Белоруссии, сказал он. Необычный поворот событий привел пассажиров в замешательство и испуг. На борту находится бомба? Если возникли механические проблемы, почему самолет не направился в сторону ближайшего аэропорта в Польше? Загадочность сохранилась и после посадки в Гродно: когда к самолету подкатили лестницу, бортпроводники не пыталась открыть двери. Десять минут спустя в передней части самолета появилось примерно 8 сотрудников правоохранительных органов", - пишет The Independent. "По возрасту и по форме можно было сказать, что они были серьезными высокопоставленными сотрудниками, - сообщил The Independent один из пассажиров, пожелавший остаться неизвестным. - Один из них сказал, что он назовет фамилии пассажиров, а они должны забрать свои вещи и высадиться". "В общей сложности, офицеры забрали восемь человек, троих мужчин и их семьи. В тот же день, 24 января, стали появляться слухи об исчезновении топ-менеджеров четырех белорусских сахарных заводов. Дмитрий Егоров, управляющий Скидзельским сахарным заводом в Западной Белоруссии, исчез - его "вызвали в Минск", сообщили его люди. Виктор Миронов, глава Жабинковского завода на юге, тоже - его не было "на месте". Николай Прудник, глава Слуцкого завода в центральной Беларуси, и Михаил Криштанович, глава расположенного поблизости Городейского завода, были "в отпуске". Как сообщается, еще семь человек были арестованы. The Independent предполагает, что Прудника и Криштановича сняли с рейса "Белавиа". "Для тех, кто привык жить в Белоруссии, необъяснимые исчезновения означали только одно. Этих людей забрал белорусский КГБ, служба безопасности, которая до сих пор с гордостью сохраняет аббревиатуру своего советского предшественника и некоторые из его методов. С учетом приказа развернуть самолет, можно предположить, что операция была также, очевидно, санкционирована многолетним авторитарным президентом страны Александром Лукашенко. Но Лукашенко потребовалось почти две недели на то, чтобы прокомментировать то, что он назвал "беспрецедентной" антикоррупционной операцией. (...) ", - отмечается в статье. "До 90% белорусского сахара идет на экспорт в Россию. Исторически это делало отрасль прибыльным бизнесом для тех, кто близок к кормушке, и центром драматических битв за контроль. Однако в Белоруссии такие сражения никогда не ведутся полностью на равных, и вскоре государство стало последним оставшимся в живых. К 2016 году администрация президента взяла под контроль все четыре сахарных завода страны. Ходили даже разговоры о монополизации торговли сырьем", - пишет газета. "На тот момент торговля сахаром была надежным источником дохода для правительства в Минске. Используя лазейки в новом Евразийском союзе - импортируя сахарный тростник без пошлин, а затем продавая его без налогов в Союзе - Беларусь нашла способ подорвать позиции российской сахарной промышленности на своем внутреннем рынке, - сообщается в статье. - Это вызвало особую напряженность с Москвой, которая, как утверждал Минск, получила несправедливое преимущество. В 2017 году Александр Ткачев, тогдашний министр сельского хозяйства России, обвинил "недружественное поведение" Минска в убытках в размере 70-80 млрд рублей или примерно 900 млн-1 млрд фунтов". "В последние годы ситуация в своем роде обратилась вспять: против Минска играет два обстоятельства. Во-первых, мировые цены на сахар существенно упали. Во-вторых, сельское хозяйство России переживает примечательное возрождение. Из-за высоких урожаев свеклы, местного сырья для сахара, Москва двигалась в сторону достаточного производства и даже перепроизводства сахара. Российские производители вскоре начали подрубать позиции белорусских поставщиков на собственной территории", - говорится в статье. "К 2018 году три из четырех белорусских заводов оказались в минусе, и крупные государственные инвестиции в их инфраструктуру стали выглядеть подозрительными. Минск отреагировал введением минимальной цены на сахар в 1,5 белорусских рублей (или 50 пенсов) за килограмм. Эксперты предполагают, что это оказало эффект стабилизации для рынков, но долгосрочные тенденции остаются тревожными. За первые 10 месяцев 2019 года Белоруссия экспортировала в общей сложности 252 млн тонн сахара, заработав, в целом, 102 млн долларов США. Годом ранее эти цифры были 391 и 165 соответственно". "Источники в сахарной промышленности сообщили The Independent, что эти растущие препятствия и проблемы государственного бюджета в целом являются вероятной причиной, по которой власти вмешались в работу директоров сахарной отрасли. Tut.by, независимое издание, которое внимательно следило за этим делом, сообщило, что большинству крупных игроков отрасли, а также высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов теперь будут предъявлены обвинения в коррупции". "Когда президент Лукашенко, наконец, обнародовал свою версию событий во вторник, он обвинил неназванных арестованных людей в организации торговой "аферы". Он утверждал, что эти люди совершали продажи по ценам ниже рыночных поддельному московскому торговому дому, а затем забирали долю от ценовой надбавки, когда товар достигал рынка в России и снова в Белоруссии. (... ) Лукашенко, человек, который любит шутить по поводу своего прозвища - "последнего диктатора Европы" - не коснулся местонахождения 11 пропавших людей, но намекнул на суд, который их ожидает. (...)". Источник: The Independent