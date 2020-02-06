Сохранится ли примат английского языка в ЕС после "Брекзита" в свете того, что он больше не является одним из официальных языков Евросоюза?

"Разрыв между Великобританией и Евросоюзом должен привести к восстановлению баланса между языками в инстанциях ЕС в пользу французского", - пишет Луиза Мушикивабо, генеральный секретарь Международной организации Франкофонии, на страницах Le Monde.

"Будет ли Евросоюз продолжать говорить в основном по-английски после того, как Великобритания покинула его? Как мы знаем, более 90% документов Европейского Совета и Комиссии, а также большая часть устных сообщений от европейских учреждений делается на английском языке. Может ли сохраниться это первенство, несмотря на то, что после "Брекзита" английский сейчас находится на 17-м месте среди родных языков, на которых больше всего говорят граждане ЕС?" - задумывается автор статьи.

"(...) Я не думаю, что возможно то, чтобы английский язык исчез из европейского сообщества и даже считаю, что это было бы нежелательно. Это привело бы к огромному беспорядку и огромным издержкам, лишило бы Европу части ее идентичности и серьезно уменьшило бы открытость ее граждан для остального мира", - говорится в статье.

"Тем не менее, я считаю необходимым способствовать восстановлению баланса между языками. Речь идет о перебалансировании, которое, не исключая английский язык, предоставило бы полноценное место французскому языку, на котором говорят 130 млн европейцев, и владение которым признают 19 из 27 государств ЕС, присоединившихся к Международной организации Франкофонии", - отмечает Мушикивабо.

"Я верю в это, потому что сущность Европы, как пишет Милан Кундера, состоит в том, чтобы представлять "максимум разнообразия в минимуме пространства". Потому что плюрализм языков и культур лежит в основе европейского общественного договора", - говорится в публикации.

"(...) Поэтому я предлагаю две простые меры, которые уже дано должны были быть приняты. Две конкретные меры, которые легко реализовать. Первая: потребовать от европейских чиновников при их приеме на работу владения двумя наиболее широко используемыми языками ЕС в дополнение к их родному языку. Вторая:договориться по поводу процентной доли официальных текстов, которые будут написаны на языках, отличных от языка большинства, а также по поводу даты достижения такой цели. Это разумные меры, основанные на элементарном плюрализме, находящиеся в полной гармонии с духом и буквой договоров", - полагает автор публикации.

"Наконец, я призываю ответственных работников и должностных лиц стран ЕС, присоединившихся к Международной организации Франкофонии, говорить по-французски на европейских форумах, всякий раз, когда они этого не делают на своем национальном языке. Именно к такой целиследовало бы стремиться. Я убеждена в том, что более франкоязычная Европа лучше будет участвовать в неукротимом разнообразии нашего мира", - резюмирует Луиза Мушикивабо.