В России ширится список политзаключенных, зарегистрированных различными НПО

"Международная федерация за права человека встревожена растущим числом людей, заключенных в тюрьму за их религиозные убеждения или за оппозицию режиму", - пишет журналистка Le Monde Изабель Мандро.

"Мария Эйсмонт отправилась в Париж в среду, 5 февраля, чтобы в помещении Международной федерации за права человека засвидетельствовать то, что ее беспокоит: постоянный рост числа арестов в связи с мирными демонстрациями в России. Этот адвокат, член ОВД-Инфо, сети добровольных адвокатов, мобилизованных во время публичных митингов, сегодня защищает дела четырех арестованных, двое из которых были приговорены к строгим срокам заключения. Среди них - Константин Котов, 34-летний программист, который отбывает наказание в виде 4 лет колонии общего режима с 12 августа 2019 года", - говорится в статье.

"Адвокаты следуют за полицейскими автобусами [куда забирают демонстрантов], а затем идут в суд, чтобы следовать за ними, - объясняет Мария Эйсмонт. Но каждый раз пункты обвинения совпадают, за исключением имен, и каждый раз судьи отказываются просматривать видеоролики, которые доказывают, что арестованные не совершали никаких актов насилия". "Суды уже настолько привыкли выносить осуждения без доказательств..." - вздыхает она.

"(...) Как и другие, программист Котова внесли в список политзаключенных, составленный российской неправительственной организацией "Мемориал", где на 5 февраля насчитывался 311 человек и который соответствует критериям Парламентской ассамблеи Совета Европы и откуда были исключены виновные в насилии. Не говоря уже о 216 других, которые в настоящее время находятся под следствием", - отмечает журналистка.

"Возможно, это меньше, чем в Саудовской Аравии, но в прошлом году было всего 200 политзаключенных, сейчас ситуация ухудшается", - подчеркивает гражданская активистка Светлана Шмелева, также приехавшая в Париж. "Однако люди все чаще выходят на улицу, - взволнованно говорит молодая женщина. - За прошедший год число одиночных пикетов [единственное допустимое в России средство для демонстрации без разрешения] увеличилось, сегодня их столько, что люди стоят в очереди, чтобы принять в них участие".

"(...) Другие категории людей, определенные "Мемориалом" и другими НПО, пополнили ряды политических заключенных, в частности, "Свидетели Иеговы", преследовавшиеся в стране, поскольку с 2017 года их считают "экстремистами", сторонники "Хизбут-Тахрир"*, международной исламистской организации, которая утверждает, что она ненасильственная, однако в России с 2003 года она классифицируется как террористическая. Несколько ее членов были арестованы в крымскотатарской общине Крыма (...) ", - пишет Мандро.

"(...) В этом же списке находится историк Юрий Дмитриев, чье бесконечное судебное разбирательство, как ожидается, скоро закончится. Этот представитель "Мемориала" подвергся позорному обвинению в детской порнографии, которое он отрицает, как и множество его сторонников (...) ", - говорится в публикации.

"Есть много других полностью сфабрикованных дел", - настаивает Эйсмонт.

"В столь тяжелой обстановке правозащитники все больше обеспокоены угрозой, которую представляет статья 212-1 для возможных будущих демонстраций против конституционных реформ, объявленных Владимиром Путиным в январе", - указывает автор статьи. "Некоторые люди, протестующие против этих реформ, уже арестованы", - утверждает Светлана Шмелева, которая в качестве доказательства недовольства приводит манифест граждан России, где говорится "нет" реформам, недавно опубликованный в независимом издании "Новая газета".

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