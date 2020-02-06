Мастурбация при родах в качестве обезболивающего?

"Клитор обладает способностью значительно уменьшать боли при родах. Такую тему пока еще очень сложно обсуждать как самим пациенткам, так и специалистам по родовспоможению", - пишет журналистка ДоротеяДюшмен в издании Slate.fr.

"Она предпочитает говорить о массаже, а не о мастурбации. 4 мая 2018 года иллюстратор Гайель опубликовала в своем аккаунте в Facebook короткий комикс под названием "Клитор, о котором забывают при родах". Художница в нем рассказывает, что она мастурбировала, когда рожала второго ребенка, чтобы облегчить боль. Гайель, которая решила рожать дома, напоминает, что она уже слышала о мастурбации во время родов", - говорится в статье.

"Я находилась в своей ванной, когда это пришло мне в голову. Я сделала это, не задумываясь, мне показалось правильным поступить так в тот момент", - вспоминает Гайель, с которой связалось издание Slate. - Мне удалось прервать связь с рациональной стороной моего мозга, что позволило мне мастурбировать. Но меня беспокоит само слово: скорее речь идет о массаже, который помог мне расслабиться и выдержать схватки". Она говорит, что облегчение наступило немедленно".

"(...) Гайель - сторонница домашних родов - когда беременность не патологическая, уточняет она, - ей захотелось снять табу, поместив роды в центр сексуальной практики. "Я убеждена, что роды и секс тесно связаны", - поясняет молодая женщина. "Мастурбация может быть чем-то очень здоровым, если признать тот факт, что эти два действия являются первичными и животными. Когда я массирую свой клитор во время родов, то делаю это не для сексуального возбуждения. У меня в голове нет порнографических картинок!"

"Гайель заботится о том, чтобы настаивать на этом пункте оттого, что ее комикс получил определенный отклик в женской прессе, в частности, он был очень плохо воспринят частью читателей: "Кончать на голову своему ребенку", в некотором смысле, показалось весьма неподобающим некоторым людям". Особенно оскорбительными для художницы оказались комментарии, где обосновывалось то, что у нее нужно отобрать ее детей", - отмечает автор статьи.

"(...) Специалист по родовспоможению канадка Мари-Жанна Леблан-Бастьен согласилась проанализировать, каким образом массаж клитора помогает облегчить боли при родах. "Такая стимуляция клитора или своих половых органов служит для высвобождения большего количества окситоцина и эндорфина, двух гормонов "любви", которые должны вырабатываться в больших количествах для стимулирования физиологических родов. Это мощный инструмент для управления интенсивностью родов, расслабления тела и, таким образом, значительного уменьшения дискомфорта при родах".

"Мари-Жанна Леблан-Бастьен тоже не хочет прямо говорить о мастурбации. По мнению эксперта, это связано с табу на секс, которое может доставить женщине неудобство. Поэтому она говорит со своими пациентами о "самостимуляции гениталий", - указывает издание.

"Удовольствие, испытываемое во время родов, может перейти в оргазм, иногда даже без сексуальных стимулов. В редких случаях оргазм происходит неожиданно. Во Франции то, что называется оргазмическими родами, впервые задокументировал в 2013 году психолог и сексолог Тьерри Постель. В исследовании, озаглавленном "Рождение и наслаждение: выявление существования акушерского оргазма", опубликованном в журнале Sexologies, он пишет:

"На примере выборки в 206 тыс. родов был подсчитан в общей сложности 1381 случай заявленного или наблюдаемого акушерского оргазма, то есть это 0,7% родов. В частности, 668 матерей сказали своей акушерке, что они испытывают физическое удовольствие во время родов [то есть 0,3% женщин]. Это наслаждение было похоже на удовольствие сексуального характера, очень интенсивное, иногда оргазмическое. Оно описывалось как физическое ощущение, возникающее в теле без ведома роженицы и без эрогенных фантазий".

"(...) Проще говоря, давление, оказываемое ребенком на определенные точки влагалища, может вызвать оргазм", - комментирует журналистка.

"(...) Американки Дебра Паскали-Бонаро, помощница при беременности и родах, и Элизабет Дэвис, акушерка, теоретизировали эти оргазмические роды в книге, опубликованной в 2010 году, "Оргазмические роды, руководство по безопасным и приемлемым родам", - говорится в статье.

"(...) Среди женщин, с которыми мы беседовали, многие говорили о давлении и удивительном ощущении во влагалище, когда приближались роды, сопровождаемыми потоком облегчения и эмоций во время выхода ребенка", - указывают они.

"(...) В своем кабинете Этьена Форин, либеральная акушерка, среди прочего, рассказывает об этом инструменте всем своим пациентам. "По мере прохождения курса мы в один прекрасный момент говорим о гормонах родов, таких как окситоцин, который также является гормоном оргазма. Гормональная система во время родов работает по той же схеме, что и при половом акте. Мы говорим о том, что роды - это нечто сексуальное. Не сексуальное в смысле "соития", а в том смысле, что женские половые органы также используются для родов", - объясняет она.

"(...) Чтобы рассмотреть такой инструмент как мастурбация, также желательно выйти за рамки определенных табу. На первый взгляд, роды и мастурбация - действительно два слова, которые не сочетаются, - говорится в статье. - Однако вполне естественно соотнести их друг с другом, как объясняет Мари-Жанна Леблан-Бастьен: "Мы зачали нашего ребенка, используя наши половые органы, и большую часть времени дети проходят через те же половые органы при родах. Так рождается новая жизнь".

"Однако, по мнению специалиста по родовспоможению, было бы интересно задуматься о том, как каждая женщина стремится подключить свои половые органы к столь мощному акту как роды: "Задумаемся, как мы можем позаботиться об этих органах, защитить их, облегчить их боль и даже использовать их. Когда мы "не придаем эротический характер" такому действию сексуального характера, как мастурбация, и говорим о ней с физиологической и утилитарной точки зрения, то зачастую это представляет большой интерес".