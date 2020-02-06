Как Кремль намерен контролировать интернет в России

"В России один за другим появляются законы о регулировании интернета. Критики видят в этом угрозу для свободы слова", - пишет журналистка Люция Чирки в своей статье на сайте швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen.

"Федор Крашенинников напрасно пытался защищаться. В январе суд Екатеринбурга оставил приговор в силе. За оскорбление властей в интернете ему придется заплатить штраф в размере примерно 500 франков в пересчете на швейцарскую валюту. В регионе это эквивалентно месячной зарплате. Крашенинников никогда не мог себе представить, что из-за одного комментария в мессенджере Telegram он окажется перед судом", - передает издание.

"На канале Крашенинникова в Telegram речь идет преимущественно о критике в адрес юстиции, об оппозиции и протестах против правительства. По мнению Крашенинникова, его критическая позиция является действительной причиной того, почему против него возбудили дело".

"Процесс против политолога Крашенинникова - не единичный случай. После принятия в марте прошлого года нового закона российские суды назначили штрафы на общую сумму около 15 тыс. франков. Закон запрещает публикацию в интернете информации, оскорбляющей государство и государственные символы Российской Федерации".

"На основании этих и других законов власти в последние годы противодействовали высказываниям в интернете. В нескольких случаях обвиняемые были приговорены к лишению свободы. Так, Андрей Бубеев был приговорен более чем к двум годам лишения свободы за репост статьи с фразой "Крым - это Украина", - передает издание.

"Запрет на оскорбление властей затронул и СМИ, например, независимый онлайн-журнал "Знак" из Екатеринбурга. Главный редактор Дмитрий Колезев говорит: "Нам не разрешено цитировать лозунги, которые кричат на демонстрациях, и показывать плакаты, которые могут представлять собой оскорбление власти. То, что оскорбляет власть, - это политический вопрос".

"Не проходит и двух недель, как власти обращаются к нам с угрозой заблокировать какую-нибудь статью на нашем сайте, - рассказывает Колезев. - Запретов о том, что мы не должны публиковать, становится все больше. Парламент постоянно принимает законы, а местные власти все строже их применяют".

"С течением времени российский президент поменял свое мнение об интернете, - отмечает издание. - Еще в начале своего первого срока, в марте 2001 года, Путин заявил: "Я считаю, что интернет - очень перспективная форма общения, форма коммуникации, получения информации, очень интересная (...)".

"Первый поворот произошел без малого десятилетие спустя вледствие крупнейших за многие годы протестов в России. Зимой 2011-2012 годов люди организовали протест в интернете. После этого власти приняли целый ряд мер по регулированию интернета".

"Второй поворот произошел почти два года спустя и был связан со свержением пророссийского правительства на Украине. Там люди также координировали свой протест через интернет. Протесты и внешнеполитический ледниковый период между Россией и Западом, вероятно, поменяли мнение Путина об интернете", - полагает автор статьи.

Интернет воспринимается государством как источник опасности, от которой Россия должна защищаться. Это, среди прочего, привело к тому, что все российские интернет-провайдеры теперь обязаны устанавливать для своих сетей устройства для контроля трафика.

"Так власти хотят запретить людям говорить в интернете то, что они хотят, - считает IT-эксперт Михаил Климарев. - Судебных процессов недостаточно. Ими всех не запугать. Поэтому власти пытаются с помощью технических средств заранее отфильтровать нежелательную с их точки зрения информацию".

Впрочем, по словам Климарева, используемая техника недостаточно развита и непригодна для эксплуатации. "Однако, как функционирует стратегия властей в отдельных случаях, показал пример Федора Крашенинникова, - пишет издание в заключение. - После судебного процесса он зачастую сам подвергает себя цензуре, как признался он в интервью SRF: "Когда я пишу, я теперь задаю себе вопрос: "Зачем мне лишний раз подвергать себя потенциальной опасности?".