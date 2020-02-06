Президент без границ

"Для Дональда Трампа завершение процедуры импичмента - это триумф. Конечно, над демократами, но также и над демократией. Он хочет, чтобы ему подчинялись из страха", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Иллюзорное оправдание Дональда Трампа в деле об импичменте не стало моментом, когда демократия Соединенных Штатов внезапно, неожиданно и с треском дала трещину. Незамысловатое окончание этого исторического и одновременно абсурдного процесса лишь с ослепительной ясностью показало, насколько сильный урон нанесен сегодня политической системе США. Все не рухнет сразу, (...) но перспектива мрачная. И президент, который более не знает границ, - это лишь самая непосредственная опасность", - отмечает журналист Карстен Лютер.

"(...) Трамп хотел задерживать законно одобренную Конгрессом военную помощь Украине до тех пор, пока ее правительство не дало бы ему то, чего он требовал: в частности, расследований против его политического соперника Джо Байдена, кандидата в президенты от демократов, и его сына. (...) Трамп хотел использовать слабость Украины, чтобы давлением добиться от нее грязной кампании, которая должна была обеспечить ему переизбрание", - говорится в статье.

"Злоупотребление Трампа полномочиями едва ли могло быть более явным. Доказательства демократов были логичными, масштабными и в конце буквально уничтожающими, несмотря на блокаду Белого дома. Можно было предвидеть, как далеко бы все зашло, если бы обвинителей не лишили такого числа свидетелей и документов. Но республиканцы не были заинтересованы вопросом о виновности. Для них речь шли лишь о власти. (...) Они уклонились от своей конституционной ответственности, не обозначив Трампу его границы. Некогда достойная уважения партия окончательно превратилась в тупой инструмент президента", - констатирует издание.

"Фундаментальный консенсус относительно демократии в какой-то момент стал распадаться, возможно, он никогда и не был таким совершенным, как казалось. Трамп не стал причиной этого затяжного процесса, но он распознал его и ускорил. Затаенное недоверие к институтам и нормам он использовал для своей выгоды, до выборов и после них: ложь, клевета, подстрекательство были и остаются для него подходящими средствами. Так и импичмент в конечном итоге потерпел провал не из-за отсутствия доказательств, а из-за капитуляции республиканцев, которые не смогли сохранить даже иллюзию системы сдержек и противовесов. Трамп, его сторонники и большая часть республиканцев подрывают фундамент демократии, совместно и преднамеренно", - полагает Лютер.

"Трамп может использовать и итог процесса для того, чтобы достичь своей действительной цели: ослабить границы своей власти и исказить президентские выборы в ноябре в свою пользу. Вероятно, по мнению Трампа, оправдательный приговор удостоверяет его роль жертвы и защиту своего президентства всеми средствами - его больше ничего не сдержит".

"Подчинение из страха - вот чего хочет Трамп и что он уже получил от своей партии", - отмечает Лютер.

"Трамп еще никогда не испытывал недостатка в самонадеянности, необходимой для того, чтобы считать себя неприкосновенным. Он может "встать посреди Пятой авеню и застрелить кого-нибудь, и не потеряет избирателей", заявил он чуть больше четырех лет назад в ходе предвыборной кампании. Тогда, направив взгляд прямо в камеру и изобразив рукой пистолет, он нажал на символический курок. На посту президента Трамп не забыл этой тревожной выдумки. Он все еще считает, что превосходит всех. Не только в качестве реакции на импичмент он утверждал, что вторая статья Конституции США позволяет ему делать все, что он хочет. Конечно, это не так, но после этой процедуры импичмента он стоит теперь с дымящимся револьвером и, вероятно, думает, что он победил".

"Выборы в ноябре остаются единственным шансом что-то поменять - если достаточное количество американцев вообще еще верит в демократию", - заключает Die Zeit.