Ученые утверждают, что лунные миры "Звездных войн" могут существовать в реальности

"В вымышленном мире "Звездных войн" герои и злодеи живут в обширных мирах. Но может ли действительно процветать человеческая жизнь на таких лунах Эндор, Джеда и Явин IV? Астрофизики, увлекающиеся "Звездными войнами", издавна обсуждали, какова реальностьпланет такого типа, которые могут поддерживать жизнь. Наконец, ученый-планетолог Фил Саттон из Университета Линкольна проанализировал, может ли существовать жизнь на отдаленных "экзолунах", таких как та, что, возможно, вращается вокруг Kepler-16b - и будут ли они действительно похожи на те, что изображены в эпической саге Джорджа Лукаса", - передает Daily Mail.

"Хотя это может звучать так же невероятно, как представить себе Джаббу Хатт (огромного слизеподобного персонажа "Звездных войн" - Прим. ред.) на беговой дорожке, на самом деле, многие миры, изображенные в "Звездных войнах", могут существовать в нашей Вселенной", - заявил он газете.

"Как Луна вращается вокруг Земли, так и экзолуны вращаются вокруг экзопланет (...). На данный момент экзолуны существуют лишь в теории, поскольку пока не было обнаружено ни одной, - говорится в статье. - Современные телескопы и астрономические методы еще недостаточно мощны, чтобы обнаружить эти тела".

"Тем не менее, доктор Саттон изучает их вероятную роль во Вселенной и их потенциальную способность поддерживать жизнь. (...) К настоящему моменту в ходе таких миссий, как TESS и SETI, было обнаружено более 4 тыс. экзопланет. Следующим шагом, считает доктор Саттон, является поиск лун, которые могут вращаться вокруг них. (...) Главной планетой-кандидатом в нашей галактике, у которой может быть экзолуна, является Kepler-16b - газовый гигант, подобный нашим соседям Юпитеру и Сатурну, который находится примерно в 200 световых годах от нашей солнечной системы. Эта планета также имеет свой собственный эквивалент во Вселенной "Звездных войн": подобно Татуину, родной планете Люка Скайуокера, Kepler-16b вращается не вокруг одной, а вокруг двух звезд. Вместе эти звезды имеют массу, сравнимую с массой нашего Солнца. Kepler-16b расположен прямо в середине так называемой "обитаемой зоны" между двух звезд, где может существовать жидкая вода, ключевой ингредиент жизни, однако она слишком велика, чтобы поддерживать саму жизнь. Поэтому астрономы пытаются выяснить, есть ли у этой планеты-гиганта луна, потому что такой спутник мог бы стать реальным кандидатом на звание "Земля 2.0", - отмечается в публикации. - Если таковая имеется, она потенциально может иметь жидкую воду и быть похожей по размеру на Землю, что делает ее весьма вероятной для обитания - и очень похожей на населенные луны "Звездных войн", такие как Эндор или Явин IV".

"(...) Недавние исследования показывают, что луна размером с Землю может вращаться вокруг этой двойной планеты и быть пригодной для обитания, доказывая, что луны, вращающиеся вокруг планет, могут существовать точно так же, как Татуин", - указывает Саттон.

"(...) Доктор Саттон потратил годы, пытаясь найти способ обнаружить экзолуну, сосредоточившись на экзопланете "супер Сатурн" J1407b, но безрезультатно (...)", - констатирует Daily Mail. "Будем надеяться, что по мере того, как мы будем продолжать исследовать нашу обширную Вселенную, эти неуловимые экзолуны станут более распространенными", - сказал Саттон. Это, добавил он, будет "похоже на то, как в последние несколько десятилетий произошел взрыв в открытиях экзопланет-сейчас насчитывается более 4 тыс. подтвержденных экзопланет".

"(...) Но на фоне того, как вероятность обнаружения первой экзолуны становится все ближе и ближе, астрофизики сталкиваются с другой проблемой, с которой Джорджу Лукасу никогда не приходилось сталкиваться. Представляется почти невозможным, чтобы землеподобная луна сформировалась естественным образом вокруг огромных планет. (...) "Более вероятный сценарий того, что у планеты будет достаточно большая обитаемая луна, как луны в "Звездных войнах" - это если бы они были менее крупными планетами, которые подошли слишком близко к планете и были захвачены", - поясняет доктор Саттон. - Мы знаем, что это может происходить - как Нептун захватил карликовую планету атмосферой, которая теперь известна как Тритон. На самом деле Тритон больше Плутона, но классифицируется как луна из-за того, что был захвачен гравитационным полем Нептуна".