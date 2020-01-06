О большем, чем о крошках со стола властей - россияне мечтают о России

"Если среди россиян провести официальный опрос об их мечтах, большинство, вероятно, даст политкорректный ответ - о "великой России". Но если копнуть поглубже, наверняка столкнешься с мечтой о социальной справедливости и "нормальном" государстве", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung писательница Елена Чижова.

"Вопреки мнению читателей Толстого и Достоевского, большинство россиян сегодня вовсе не мечтают о чем-то возвышенном. История ХХ века научила нас тому, что с "возвышенными" мечтами следует быть осторожным, если живешь в России. Из мечты о свободе и справедливости, которую лелеяли поколения российских мыслителей, вырос тоталитарный советский режим. Именно благодаря этой мечте он в конечном итоге также потерпел крах и оставил большинство россиян на обочине жизни. Поговорите с любым олигархом, приватизировавшим добрый кусок так называемой "народной собственности", и вы услышите, что мечта о социальной справедливости - это что-то для бедолаг и неудачников".

"Несправедливый с точки зрения абсолютного большинства российского населения передел народной собственности, осуществленный "молодыми реформаторами" Бориса Ельцина, стал бомбой замедленного действия для хрупкой идеи "свободы", на которой основывалась перестройка Михаила Горбачева. Социальным результатом этих шоковых реформ стало строгое классовое общество, в котором "новые дворяне" (3% населения) владеют 92% российской собственности, и эта катастрофическая пропасть между бедными и богатыми продолжает расти", - указывает Чижова.

"Демонстративное потребление, которому предаются "богатые", вызывает сильное раздражение и зависть у "бедных", которые, по понятным соображениям, чувствуют себя ограбленными. (...) Едва ли кто-то, кроме тех, кто извлек непосредственную выгоду из этого передела, назвал бы сегодняшнее российское государство справедливым", - говорится в статье.

"В связи с отсутствием опыта жизни в "нормальной демократии" неудивительно, что многие мечтают о возвращении в СССР. (...) При этом лишь немногие из "советских мечтателей" осознают, что в первом десятилетии нового столетия реальностью стала главная "советская мечта": спустя десятилетия дефицитной экономики и тягостно выстраданных, пережитых и преодоленных 1990-х годов страна попала не в "общество потребления" (которое чаще всего критикуют в старых, так называемых "западных" демократиях), а напрямую в собственную мечту о коммунизме - когда, благодаря обрушившемуся на Россию золотому нефтяному дождю, выяснилось, что можно легко купить все, о чем раньше можно было только мечтать: модные итальянские кожаные сапоги, джинсы Levi's, тридцать сортов сыра, в том числе загадочный "пармезан", колбасу твердого копчения, памперсы, шведские унитазы, испанскую плитку для ванной - не говоря уже о возможности увидеть Лондон или Париж".

"Так сыто, как в первые два президентских срока Путина, Россия не жила еще никогда. Ради этой мечты, ставшей реальностью, россияне пожертвовали такой эфемерной с точки зрения большинства вещью, как политическими свободами - от наличия или отсутствия которых в сущности мало что зависело. В любом случае намного меньше, чем от цены на нефть. Я думаю, в этом мнении были едины все, от олигарха, владеющего миллиардным состоянием, до последнего "бедняка", самой заветной мечтой которого был японский плазменный телевизор", - пишет Чижова.

"Мечта о непрерывном экономическом подъеме (завтра будет лучше, чем сегодня) стала мощным стабилизирующим фактором российского общества. Знаменитая "путинская стабильность" - не пропагандистское изобретение, а честное убеждение, объединяющее самые разные слои общества. Редкий и удивительный пример социальной гармонии, воплощенный в одном-единственном человеке. В то время как богатейшие (но, к сожалению, не самые дальновидные) видели в нем гаранта сохранения и преумножения своих богатств, наибеднейшие считали его "защитником народа", который по-прежнему будет заботиться о том, чтобы и на их скромные столы падали крошки с "нефтяного стола" господ".

Однако, продолжает Чижова, постепенно народ начал "трезветь". Решающими факторами стали мировой экономический кризис и падение цен на нефть. Внезапно выяснилось, что нет никакой определенности относительно счастливого будущего. "Сбылось именно то, о чем неоднократно предупреждали ненавистные широким массам либералы: когда пирог общественного богатства уменьшается, это ощущают на себе в первую очередь "простые люди". Их судьбой стала роль "новой нефти" для господствующего класса, источника пополнения государственной казны и кошелька уже абсолютно бессовестных "новых дворян" - отпрысков советского аппарата власти, прежде всего КГБ. (...) Чтобы богатые могли богатеть еще больше, все остальные (большинство российского населения) должны нищать".

Конец мечты заставил многих задуматься о том, действительно ли российское общество устроено так хорошо и правильно, как утверждают по телевидению. На фоне изменившихся общественных настроений постепенно формируется мечта о "нормальном государстве", где "человек не является пешкой во внешнеполитической шахматной игре, не является "подножным кормом" для саранчового роя чиновников и боксерской грушей для бойцов "Росгвардии". Все отчетливее звучат требования о представительстве в органах государственной и местной власти, независимом правосудии, праве на мирные демонстрации - "о всем том, что в нулевые было отдано за чечевичную похлебку материального благосостояния".

"Сколько времени потребуется для того, чтобы мечты о государстве "для всех", а не только "для избранных" стали реальностью, никто не знает. (...) При этом главный вопрос состоит не в том, как долго это продлится, а в том (в случае общенационального кризиса), в какую сторону господствующий режим попытается повернуть руль государственной власти", - заключает Чижова.