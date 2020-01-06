Горы пластикового мусора из лаборатории

"Чашки Петри, наконечники для пипеток, пробирки: ученые становятся причиной миллионов тонн пластикового мусора", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Одно движение руки и сотни прозрачных наконечников для пипеток оказываются в контейнере для мусора. Вслед за ними - голубые одноразовые перчатки. Потом туда звонко полетят еще двадцать чашек Петри из полистирола - их забраковывают уже после одного применения для культивирования клеток", - пишет журналистка Нора Эдерер.

"Уже в 2015 году команда чилийского зоофизиолога Маурисио Урбины, работавшего тогда в Эксетерском университете, подсчитала, что в предыдущем году биологические, медицинские и сельскохозяйственные лаборатории по всему миру оставили после себя примерно 5,5 млн тонн пластикового мусора, что эквивалентно весу 67 круизных лайнеров или почти 2% мирового производства пластика", - отмечает издание.

Изменилось ли что-то с тех пор? "Об этом судить сложно, так как расход пластика в лабораториях не оценивается статистикой; также отсутствуют обязывающие стратегии по сокращению пластикового мусора, используемого в науке. В Германии за экологичные разработки в университетах выступает с 2016 года волонтерская организация Hoch-N; ее цель - сделать лаборатории более дружественными по отношению к окружающей среде и сократить количество используемого ими пластика".

Также и другие страны обращают все больше внимания на использование пластика в научных учреждениях. "Например, Вашингтонский университет, Гарвардский университет и Колорадский университет в Боулдере разработали в прошлые годы программы "зеленых лабораторий", которые должны сделать работу лабораторий более экологичной. В октябре Университетский колледж Лондона и вовсе объявил о полном отказе от пластиковых изделий в своем кампусе к 2024 году, в том числе от многих лабораторных принадлежностей из пластика, таких как чашки Петри, наконечники для пипеток и пробирки".

Однако химик Керстин Гермут-Клайншмидт из Фрайбурга сомневается в том, что все это действительно будет эффективным. "Иногда пластик просто невозможно заменить в экспериментах", - говорит она. Например, при анализе ДНК используемые материалы должны быть стерильно чистыми, на них гарантированно не должно быть чужой ДНК и определенных ферментов, поэтому использование многоразовых принадлежностей, например, из стекла, в таких случаях невозможно.

Пластик незаменим и при выращивании клеточных культур - лучше всего они растут именно на пластиковой поверхности. "Например, клетки костной ткани особенно хорошо растут в емкостях из полистирола", - отмечает Гермут-Клайншмидт.

Впрочем, некоторые принадлежности, используемые в лабораториях, могут подвергаться переработке, например, одноразовые нитриловые перчатки. Так, одна американская компания-производитель просит своих клиентов присылать использованные перчатки обратно - для их последующей переработки. Одна из немецких фирм производит боксы-изоляторы из соломы, которые могут заменить контейнеры из пенопласта, используемые для транспортировки веществ, чувствительных к температуре.

"Наука, вероятно, никогда не сможет полностью обходиться без пластика, считает Гермут-Клайншмидт, однако возможности сократить его количество есть всегда", - передает Süddeutsche Zeitung.