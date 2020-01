6 января 2020 г. Марк Бридж | The Times Захоронение настоящих древних амазонок-воительниц нашли на юго-западе России "В мифах и фильмах категории B их изображали как грозных воительниц, ненавидящих мужчин, и часто списывали со счетов как порождение воспаленного мужского воображения. Теперь же археологи утверждают, что четыре женщины, захороненные вместе на юго-западе России с оружием и золотым головным убором, были настоящими амазонками-воительницами, история которых не такая страшная, но столь же захватывающая", - передает The Times. "Женщины, которые умерли около 2,4 тыс. лет назад, были обнаружены в одном из 19 курганов возле села Девица в Воронежской области в скифской могиле, и находка эта беспрецедентна, - указывает издание. - Принадлежности одной молодой женщины и девочки лет 12-13, захороненные вместе с ними, по-видимому, были украдены в древние времена. Однако два скелета в гробнице были найдены нетронутыми. Один принадлежал молодой женщине, похороненной (...) в "позе наездницы" и с двумя копьями рядом с ней. Также при ней были бронзовое зеркало, браслет из стеклянных бусин и два греческих глиняных сосуда, в том числе чаша (kantharos), изготовленная во второй четверти IV века до нашей эры". "Другой скелет принадлежал женщине старшего возраста, от 45 до 50 лет. Она была захоронена в парадном золотом головном уборе (kalathos), свидетельствующем о высоком статусе - первом в своем роде, найденном в скифской гробнице. Она также была похоронена с железным ножом и редким раздвоенным наконечником стрелы", - говорится в статье. "Учитывая наличие в кургане оружия и более 30 наконечников стрел, железные ножи и хомуты для лошадей, исследователи из Института археологии Российской академии наук пришли к выводу, что все четыре женщины были скифскими воительницами, которые, по их мнению, послужили вдохновением для амазонок из греческих мифов, таких как королева Ипполита", - передает The Times, добавляя, что" скифы были группой древних племен воинов-кочевников, которые говорили на язык иранской группы и процветали в Восточной Европе и Центральной Азии примерно с 800 г. до н.э. до первых веков нашей эры". "Валерий Гуляев, который руководил раскопками, сказал, что захоронения вооруженных женщин являются относительно распространенным явлением в регионе, но это - первый случай, когда были обнаружены "четыре амазонки такого разного возраста" в одном захоронении. Исследователи говорят, что такие женщины, вероятно, защищали скот, имущество и жилища своих общин тогда, когда мужчины отправлялись в дальние военные экспедиции". "Эти находки были сочтены еще одним доказательством того, что амазонки из греческих мифов не были полным вымыслом, как считалось ранее, а были вдохновлены контактами между греками в Черноморском регионе и скифами", - указывает газета. (...) Источник: The Times