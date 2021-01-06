Юбер Ведрин: "Пандемия влечет за собой более сильное и глобальное потрясение, чем 11 сентября 2001 года"

"(...) Я думаю, что в ретроспективе 2020 год покажется, по крайней мере, на Западе, концом очень долгого периода мира, обогащения и беззаботности, но также высокомерия и отсутствия реализма. Пандемия влечет за собой более сильное и глобальное потрясение, чем 11 сентября 2001 года, напугавшее только часть мира, и чем финансовый кризис 2008 года. Впервые все человечество боится одного и того же в одно и то же время! Мне кажется, что произошли массовые столкновения и травмы, долгосрочные последствия которых могут быть огромными", - говорит Юбер Ведрин, бывший министр иностранных дел Франции с 1997 по 2002 год, глава геостратегической консалтинговой компании, в интервью Le Figaro.

"На протяжении десятилетий ученые предупреждали об угрозах для жизни на планете. А вирусологи никогда не противоречили самим себе, считая, что появление этой пандемии связано с перенаселенностью, урбанизацией, вырубкой лесов и, в конечном итоге, со способом развития - неважно, капиталистический он или коммунистический - который "отменяет режим самоизоляции вируса". Они предупреждают, что после Covid-19 появятся и другие вирусы, которые будут распространяться по тем же причинам, что и броуновское движение. Мы должны извлечь уроки из этой пандемии и подготовиться к этому. Все это окончательно подорвет неприятие экологической опасности и сопротивление внедрению и распространению экологических требований", - отмечает Ведрин.

"До сих пор интеллектуалы, элиты, лица, принимающие решения во всех странах мира, не хотели признавать себя органическими существами! А религия экономического роста (агрессивная, но не смертельная) полностью овладела всеми. Но мир производства это осознал. Пандемия вынудит объединить две отрасли знания - литературу и науку, разделенные на Западе с XVIII века. Придется преодолеть бесплодное противопоставление "природы" и "культуры". Это очень важно. Я не в силах предсказать, что из этого выйдет для Запада после запутанного и посттравматического периода: может быть, интеллектуальный ренессанс, научный взрыв, реализм, который позволит ему сосуществовать с развивающимся миром?" - продолжает он.

"(...) Пандемия, подобно краш-тесту, сканеру, жестоко выявила масштабы продолжающихся мутаций, беспокоящих Запад, и, возможно, ускорила их. Однако уже в 2019 году мир больше походил на борьбу всех со всеми, чем на международное "сообщество". Запад уже утратил монополию на власть. Противостояние между Китаем и США началось раньше, когда к власти пришел Си Цзиньпин и на это отреагировал Трамп. Уже было очевидно то, что Россия осталась русской, к большому разочарованию Запада. Гигантские общественные волнения, побочными жертвами которых стали европейцы и, в частности, Франция, уже сотрясали суннитский ислам во всем мире. Колебания европейцев, не желавших осознать состояние мира и смириться с необходимостью построения некоторого подобия европейской державы, длились уже долгое время. Вместе с тем, если подтвердится то, что Европа является таким мировым регионом, где труднее всего совместить индивидуализм и жизненно важную коллективную дисциплину, и если Соединенным Штатам потребуется значительное время, чтобы выйти из периода абсурда, который они пережили при Дональде Трампе, хотя и у него есть реальный послужной список, и, если им не удастся воссоединиться, то тогда пандемия укрепит Азию, особенно Китай", - указывает собеседник издания.

"(...) В западном мире мы подчеркиваем внешние нападения, мы указываем пальцем на теократические или деспотические страны, которые осмеливаются бросить вызов Западу и его ценностям, и заявляют, что их система лучше! Мы также осуждаем так называемые "нелиберальные" демократии, хотя некоторые из них являются западными. Мы с ужасом обнаруживаем, что демократический избирательный процесс может привести к власти режимы, которые с философской точки зрения не являются демократическими. Давно известно, что Гитлер был избран. Такое повторное открытие тем более болезненно, что после распада СССР Запад считал себя вне конкуренции. Хотя тогда уже набирали силу развивающиеся страны! Вдруг послышались крики о "популизме". Популизм - это когда люди больше не голосуют так, как хотели бы их элиты! Мы предпочитаем возлагать за это вину - американские демократы выглядели смехотворно в отношении Трампа - на предосудительные маневры решительных противников, на русских, а не на внутренние проблемы. Они более серьезные и с ними труднее справляться", - отмечает бывший министр иностранных дел.

"(...) Избрание Байдена - это хорошая новость, поскольку большинству американцев удалось перевернуть страницу Трампа в разделенной наполовину стране. Но не стоит обольщаться: Дональд Трамп был шокирующим, отталкивающим, но не он помешал европейцам самоутвердиться. Его отставка может стать для нас облегчением, но мы не должны заблуждаться насчет дружественного трансатлантического мира, который мы снова обретем. Соединенные Штаты вернутся к мультилатерализму, чтобы реализовать свое лидерство. Тем лучше для ВТО, ВОЗ, Международной организации гражданской авиации (ИКАО), ЮНЕСКО и т. д., но после первоначального облегчения возобладает реальность: американцы и европейцы потихоньку становятся двоюродными братьями и сестрами, имеющими общее происхождение, но постепенно отдаляющимися друг от друга. А мы, европейцы, совсем одни. Президент Макрон прав, повторяя европейцам, что они должны решиться на то, чтобы стать державой, придать реальное содержание понятию европейского суверенитета, которое дополняет национальные суверенитеты, со всеми вытекающими последствиями. Если кому-то не хочется больше быть Сизифом, то он должен следовать по пути технологического, цифрового и прочего суверенитета. Ужасный 2020 год вернул нас к осознанию ответственности: как объединиться нам, французам, как убедить европейцев, как сосуществовать с остальным миром, как восстановить рациональный оптимизм?" - резюмирует Юбер Ведрин.