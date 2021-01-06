SARS-CoV-2 продолжает размножаться в теле человека даже через 35 часов после смерти

"Немецкие судмедэксперты обнаружили репликацию коронавируса SARS-CoV-2 в горле пациентов, умерших от Covid-19, более чем через 35 пять часов после их смерти", - сообщает Le Monde.

"Команда Акселя Хайнеманна из Гамбургского университета оценила стабильность SARS-CoV-2 и его заражающую способность в посмертном периоде. Такое исследование удалось провести, поскольку с марта 2020 года земля Германии Гамбург потребовала, чтобы для всех пациентов, умерших от Covid-19 с инфекцией, подтвержденной тестом ПЦР с обратной транскрипцией , проводилось вскрытие. Результаты этого исследования были опубликованы в номере журнала Emerging Infectious Diseases за январь 2021 года", - говорится в статье.

"Для подтверждения первоначального диагноза и количественной оценки вирусной нагрузки при поступлении трупов в медицинское отделение университетской клиники Гамбург-Эппендорф были взяты мазки из носоглотки. Затем тела хранили при температуре 4 C. Мазки из носоглотки при жизни десяти пациентов делались медперсоналом отделения интенсивной терапии Медицинского центра Гамбургского университета, а также врачами общей практики в среднем за 6 дней до смерти (от 2 до 14 дней до смерти). Мазки из носоглотки до и после смерти проводились медицинским персоналом, обученным выполнять данную процедуру", - указывает автор статьи.

"(...) Исследователи сообщают, что они не наблюдали взаимосвязи между посмертным временным интервалом и вирусной нагрузкой в глотке. В частности, в течение среднего периода 17 часов после смерти (время до охлаждения тела до 4 C) исследователи обнаружили стабильность количества вирусной РНК, обнаруженной в образцах слизистой оболочки носоглотки на 79 телах", - передает журналист.

"Затем судебно-медицинские эксперты проанализировали посмертную стабильность РНК SARS-CoV-2 в 11 телах. Средний временной интервал вскрытия после смерти составил около 5 часов. Исследователи обнаружили посмертную вирусную нагрузку в серии мазков из носоглотки, взятых при поступлении тел, а затем через 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96 и 168 часов. Таким образом, они обнаружили присутствие РНК SARS-CoV-2 на постоянных уровнях во все эти различные моменты, следовательно, время не повлияло на уровень вирусной нагрузки", - пишет Гозлан.

"В некоторые моменты обнаружилось, что зарегистрированные значения даже показывают увеличение вирусной нагрузки (0,6% в час). Заинтригованные судебные медики решили продолжить изучение шести пациентов, ранее включенных в исследование, оценивающее рост вируса в различных тканях, включая глотку. В горле этих пациентов, умерших от Covid-19, исследователи обнаружили присутствие вируса, который размножался в течение 35 часов после смерти", - описывает автор публикации.

"(...) Таким образом, SARS-CoV-2 сохраняет свою заражающую способность в тканях умерших пациентов с Covid-19 в течение длительного периода времени и на неизменно высоком уровне", - указывает Le Monde.

"В совокупности наши данные указывают на высокую потенциальную инфективность человеческих трупов", - заявляют первый автор Фабиан Генрих и его коллеги. Они подчеркивают необходимость лучшей оценки инфекционных рисков в судебной медицине и важность осторожного обращения с трупами во избежание любого риска заражения", - говорится далее.

"Для понимания того, как вирус все еще может размножаться в умершем человеке, следует иметь в виду, что смерть человека не обязательно означает мгновенную смерть всех клеток в организме. На клеточном уровне смерть на самом деле представляет собой процесс, при котором одни клетки умирают раньше других. Это особенно характерно для клеток кишечника, которые перестают жить быстрее, чем другие метаболически менее требовательные клетки", - поясняет автор публикации Марк Гозлан.

"(...) Немецкие ученые подчеркивают, что их исследование посмертной инфективности SARS-CoV-2 основано на небольшом количестве случаев, когда у некоторых пациентов наблюдалась тяжелая иммуносупрессия, связанная с уже существующей патологией, которая могла повлиять на результаты в плане персистенции вируса в тканях. Авторы приходят к выводу, что необходимо провести дополнительные исследования для оценки персистенции вируса в течение более длительного посмертного периода, а также у пациентов с более низкой исходной вирусной нагрузкой", - резюмирует Марк Гозлан.