Можно ли быть вакцинированным и заразным?

"Вакцины от Covid-19 эффективны для предотвращения симптомов заболевания, но по-прежнему не хватает данных, чтобы утверждать, что они предотвращают передачу вируса, хотя это вполне возможно", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Паскалина Мине.

"(...) Несмотря на то, что вакцинация защищает от болезни, пока не ясно, предотвращает ли она также передачу коронавируса", - можно прочесть на странице сведений Федерального управления общественного здравоохранения (OFSP), посвященной вакцинам.

"(...) При клинических испытаниях вакцин от Covid-19 ставились две основные цели: определить, безопасны ли они, и предотвращают ли они симптомы заболевания. Чтобы выяснить это, большое количество людей получили вакцину, а такое же количество людей - раствор плацебо", - говорится в статье.

"(...) В результате вакцины оказались очень эффективными: они предотвратили заболевание примерно у 95% людей, получивших вакцину от Pfizer/BioNTech или от Moderna. Вакцина Оксфордского университета и компании AstraZeneca менее эффективна, она дает уменьшение появления симптомов примерно от 70% до 90%, если первая доза была половинной, а не стандартной", - пишет Le Temps.

"Однако в большинстве клинических испытаний не изучалось, были ли вакцинированные люди инфицированы коронавирусом. Что не является невозможным, - указывает журналистка. "Вакцина вводится внутримышечно, поэтому она вызывает общий иммунный ответ. Она снижает риск развития симптомов, но не обязательно предотвращает проникновение вируса и его размножение на уровне слизистой оболочки носа", - объясняет Блез Жантон, руководитель поликлиники туристической медицины и вакцинации в университетской клинике Unisanté.

"Выяснение того, могут ли люди, вакцинированные от Covid-19, заразиться этим вирусом, при этом не заболевая, отнюдь не маловажно. Сейчас принято считать, что бессимптомные носители, не соблюдающие инструкции по защите, могут быть заразными и, следовательно, передавать коронавирус другим. Однако чувство безопасности, вызванное вакцинацией, может побудить многих людей ослабить свои усилия", - отмечает Мине.

"Только команда Оксфордского университета и компании AstraZeneca специально рассмотрела вопрос о количестве бессимптомных носителей среди вакцинированных лиц, что потребовало дополнительных принудительных мер, - говорится в публикации. "Каждую неделю у участников клинических испытаний брали образцы слизистой оболочки носа, чтобы выяснить, есть ли у них инфекция, даже без сопутствующих симптомов", - рассказывает Блез Жантон.

"По данным о результатах испытаний, опубликованным в декабре, вакцина снизила количество заражений почти на 60% по сравнению с тем, что произошло в группе плацебо, по крайней мере, при введении первой половинной дозы вакцины, - отмечает издание. "Это менее впечатляюще, чем 95% защита от симптомов, но все же позволяет предположить, что у вакцинированных гораздо меньше заражений, чем в группе плацебо", - продолжает медик.

"В середине декабря компания Moderna тоже объявила об обнадеживающих результатах по бессимптомным больным. Во время введения второй дозы ее вакцины в группе плацебо было выявлено 38 зараженных, но бессимптомных человек, по сравнению с 14 в группе, получившей вакцину, то есть в три раза меньше", - сообщает автор статьи.

"Блез Жантон успокаивает: "Я не могу представить, чтобы эти вакцины не влияли на распространение вируса, потому что они значительно уменьшают возникновение симптомов. Тогда как люди с симптомами гораздо более заразны, чем бессимптомные носители". Даже если нельзя гарантировать, что вакцины предотвратят передачу болезни близким людям, они априори снижают риск. Таким образом, вакцинация позволяет защитить себя, а также других, по крайней мере, до определенной степени", - резюмирует издание.