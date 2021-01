6 января 2021 г. Майкл Филлипс и Джеймс Марсон | The Wall Street Journal Российская агрессия подталкивает соседей к перестройке системы обороны "Деревянные мишени скрыты среди сосен на армейском полигоне на острове Готланд, их силуэты обозначают иностранных захватчиков, их лица искажены злобой. На них нет ни эмблем подразделений, ни нашивок флагов. Но новобранцы шведской армии, обстреливавшее этой осенью цели из пулемета, точно знали, кто враг: 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия России", - пишет The Wall Street Journal. "На фоне того, как внешняя политика России в течение последнего десятилетия при президенте Владимире Путине становится все агрессивнее, шведы наращивают оборону на Готланде. Шведская армия ожидает, что в первые моменты российского вторжения десантники 76-й гвардейской, базирующейся напротив через Балтийское море, скорее всего, десантируются на Готланд с парашютом. Обе стороны знают, что тот, кто контролирует остров, контролирует военно-морское движение через южную часть Балтики", - пишет газета. "Мы никогда не сдадимся, - говорит Даниэль Мартелл, сержант-майор шведского Готландского полка. - Это месседж, который мы направляем". "На холодный Север вернулась холодная война, - констатирует издание. - Обширные военные и политические аппетиты России вызывают тревогу в странах, расположенных на бывших границах Советского Союза, от Финляндии до Румынии. Организация Североатлантического договора развернула четыре боевые группы - почти 5 тыс. военнослужащих - в Польше и странах Балтии - Эстонии, Латвии и Литве. В 2018 году Норвегия провела у себя крупнейшие после распада СССР военные учения НАТО". "Реакция Швеции особенно драматична, она обращает вспять десятилетия своей собственной оборонной и внешней политики. В то время как во время холодной войны страна сохраняла осторожный нейтралитет между США и Советским Союзом, на этот раз Стокгольм укрепляет связи с Вашингтоном. Этой осенью шведы покичились этим партнерством перед Москвой, рассказав о совместных американо-шведских учениях коммандос, ранее державшиеся в секрете", - говорится в статье. "Мы больше не можем исключать военного нападения на Швецию, - заявила Карин Олофсдоттер, посол Швеции в Вашингтоне. - Оно никоим образом не является вероятным, но исключать его нельзя". Издание напоминает, что "в прошлом месяце парламент Швеции санкционировал самое большое за 70 лет увеличение военных расходов, включая 50% -ное увеличение вооруженных сил страны до 90 тыс. военнослужащих к 2025 году с 60 тыс. сегодня. В 2018 году армия возродила свой Готландский полк времен холодной войны, который был дезактивирован в 2005 году, и теперь военные регулярно тренируются для отражения наступления российских захватчиков. Армия планирует добавить к своим силам на острове еще один батальон, артиллерийские подразделения и материально-технические средства". "В Швеции постоянно дислоцирована команда "зеленых беретов" - Сил специального назначения Армии США, помогая 22-тысячным войскам шведского ополчения - гражданским лицам, частично военнослужащим - планировать саботаж, засады и другие операции, чтобы помешать любой попытке оккупации", - указывает газета. "Во время холодной войны Швеция держала в боевой готовности более 700 тыс. мужчин и женщин. После распада Советского Союза Швеция демонтировала большую часть своих вооруженных сил и переключила внимание оставшихся сил на миротворчество, экспедиционные операции и контртеррористические операции в Афганистане, Ираке, Мали и других местах. Шведы даже проводили небольшие совместные с русскими военные учения на Крайнем Севере", - пишет издание, добавляя, что далее "(...) была военная интервенция в Грузию в 2008 году. Затем, в 2014 году, Россия захватила Крым у Украины и наводнила восток страны тайными боевиками и таинственными солдатами, на форме которых не было знаков различия. Теперь Москва поддерживает авторитарного лидера Белоруссии, который столкнулся с месяцами уличных протестов". "Создается впечатление, что они могут предпринимать усилия в одной или двух странах одновременно", - говорит Йохан Лагерлёф, руководитель отдела стратегии и политики безопасности в министерстве обороны Швеции. (...) Теперь он видит, как российские военные самолеты вторгаются в воздушное пространство Швеции, а российские военные корабли заходят в шведские воды. По данным шведских военных, в сентябре два российских судна вошли в шведские воды недалеко от Гетеборга". "Они становятся все более и более провокационными в воздухе и в других местах", - считает бригадный генерал Андерс Лёфберг, глава шведского Командования специальными операциями. Российские летчики подлетают слишком близко. Российские корабли курсируют слишком близко, "пытаясь запугать" дружественные Западу страны Балтии". "Русские отрицают какие-либо агрессивные намерения. "Надуманные антироссийские фобии - не в последнюю очередь результат целенаправленного давления на Стокгольм извне, прежде всего со стороны Североатлантического альянса (...)", - заявила осенью этого года пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова. (...) "Россия разместила передовые ракеты класса "земля-воздух" в Калининграде, изолированной российской территории, зажатой между Литвой и Польшей. Если начнется война, шведы ожидают, что российские морские пехотинцы из Калининграда нападут на Готланд после авианалета. В августе российские войска провели учения по высадке морского десанта, что побудило шведов перебросить свежие войска на Готланд. Российская демонстрация силы последовала за серией совместных военно-морских учений этим летом между Швецией и НАТО". "Любое действие вызывает подозрения. Шведы обиделись, когда несколько лет назад российский телеканал показал видеоролик с музыкой Abba, высмеивающий мужественность шведских военных. Затем рядом с аэропортом в Вестеросе в Швеции появилась русская православная церковь. "Что она делает так близко от уязвимого в военном отношении объекта?" - задалась вопросом Гудрун Перссон, эксперт по России в Шведского агентства оборонных исследований. (...) "Сейчас, когда из-за изменения климата ледниковая шапка в Арктике сокращается, Россия претендует на ключевые судоходные пути вдоль своего северного побережья", - говорится в статье. "В ответ на возрождение России в этом регионе шведы стряхнули пыль со старых военных планов времен холодной войны и восстановили призыв. Швеция является членом Европейского союза, но не входит в альянс НАТО, возглавляемый США. Норвегия, Эстония, Латвия и Литва входят в альянс, в котором нападение на одного члена считается нападением на всех. Финляндия в альянс не входит. Для Швеции вопрос о членстве в НАТО не стоит, отчасти потому, что Стокгольм знает, что россияне сочтут этот шаг серьезной угрозой, - подчеркивается в публикации. - Однако в последние годы Стокгольм подписал ряд оборонных договоренностей с США, Норвегией и Финляндией. На всякий случай у шведов и финнов под сукном есть совместные военные планы". "Готландский полк, местные солдаты ополчения и небольшой отряд шведских коммандос рассчитывают прибегнуть к партизанской тактике против любых оккупантов. Многие солдаты ополчения держат дома служебных собак и оружие. Один день в году члены ополчения надевают военную форму на свою гражданскую работу, чтобы напомнить общественности о своей роли в реагировании на угрозы безопасности, - сообщает The Wall Street Journal. - В 2018 году Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям разослало каждому домохозяйству в стране 20-страничную брошюру под названием "Если наступит кризис или начнется война". Все шведское общество, от частных лиц до компаний и центрального банка, участвует в оборонных учениях. Гражданским лицам рекомендуется держать наготове запасы еды и воды не менее чем на неделю. Даже принцесса Виктория, наследница престола, завершила базовую военную подготовку в 2003 году (...)". "Шведы рассматривают свою стратегию как лучший способ противостоять тактике, которую Россия использовала на Украине, сочетая дезинформацию, кибератаки, экономическое давление, тайные военные операции и прокси-войну, проводимую с помощью местных промосковских ополченцев". "Мы хотим дать понять, что если у кого-то возникнет плохая идея попытаться каким-либо образом атаковать Швецию, он должен знать, что шведские силы специального назначения сделают все возможное, чтобы оказать сопротивление и сделать их жизни несчастными, - заявил генерал Лёфберг. - Мы сделаем это в одиночку или вместе с партнерами". (...) "Москва периодически предупреждает Швецию, чтобы она не слишком сближалась с Западом. "Угрозы и риски нарастают", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи со своим шведским коллегой в Москве в прошлом году. Он сослался на "беспрецедентные планы НАТО по продвижению к нашим границам, затягиванию в натовские военные маневры нейтральных стран (таких как Швеция и Финляндия)". "Наряду с увеличением численности войск новейший оборонный план Швеции предполагает увеличение ежегодных военных расходов более чем на 3 млрд долларов, что на 40% больше, в следующие пять лет. (...) Шведы "пришли к осознанию того, что хранить молчание, а не рекламировать возможности, не является фактором сдерживания", заявил один американский офицер, участвовавший в совместных американо-шведских учениях на Готланде". (...) В написании статьи приняли участие Томас Гроув и Нонна Фоменко. Источник: The Wall Street Journal