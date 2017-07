6 июля 2017 г. Лэчлэн Маркэй и Асауин Суэбсэнг | The Daily Beast Помощники Трампа хотят, чтобы на встрече с Путиным присутствовала критик Кремля Самый известный антироссийский "ястреб" Белого дома уже в Германии, в преддверии встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на саммите G20. Но вопрос о том, допустят ли Фиону Хилл в комнату, где будет проходить долгожданная встреча двух президентов, по-прежнему остается открытым, пишет The Daily Beast. По словах двух сотрудников Белого дома, высокопоставленные представители администрации Трампа настаивают на том, чтобы Хилл - старший директор Совета национальной безопасности по Европе и России и автор критической психологической биографии Путина - присутствовала во время встречи с Путиным. По мнению этих источников, присутствие Хилл поможет Белому дому избежать представления о том, что президент слишком стремится умиротворить Кремль. Они надеются избежать повторения прошлой встречи Трампа с высокопоставленными представителями России, на которой он передал засекреченную информацию двум дипломатам, министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и российскому послу Сергею Кисляку, и был запечатлен на фотографиях российскими государственными СМИ во время дружеской беседы с ними, говорится в статье. "Да, это повод для беспокойства, - сказал еще один чиновник Белого дома, говоря о потенциальных опасностях. - После Лаврова, это всегда беспокоит нас". "Было бы очень плохо, если бы ее здесь не было, это самый знаменательный момент в ее портфолио", - заявила бывший заместитель помощника главы Пентагона по российской политике Эвелин Фаркас. "По состоянию на среду, список участников встречи Трампа с Путиным еще не был составлен. Но помощники Трампа стремятся привлечь к встрече людей, которые могут направить Трампа в правильное русло или, по крайней мере, создать более благоприятную политическую атмосферу", - отмечают авторы статьи Лэчлэн Маркэй и Асауин Суэбсэнг. "Идея в том, чтобы в помещении было как можно больше взрослых", - сказал один из высокопоставленных представителей администрации. Хилл, которая пришла в Белый дом из Брукингского института, ранее была высокопоставленным сотрудником по России и Евразии в американском Национальном совете по разведке. В биографии, написанной ею в соавторстве с Клиффордом Гэдди в 2013 году, "Мистер Путин: оперативник в Кремле", она изобразила Путина коррумпированным лидером, который пытается удержаться у власти, расставив своих людей на высокие посты. При участии Спенсера Акермана Источник: The Daily Beast