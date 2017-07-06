Путин выставляет Запад на посмешище - но это может дорого обойтись для него

В этом году, несмотря на невысокую цену на нефть, российская экономика, по прогнозам аналитиков, может вырасти на 1,2%, а в следующем - даже на 1,6%. К тому же Кремль взял под контроль свои финансы: если в 2015 году валютные резервы России сократились до 350 млрд долларов, то сейчас они превышают 400 млрд. Все это, видимо, убеждает инвесторов: на прошлой неделе Россия без проблем продала иностранным инвесторам облигаций на 3 млрд долларов. Корреспондент Focus называет это "пощечиной западным странам, которые за несколько часов до этого продлили еще на шесть месяцев санкции против России". Санкции касаются, в частности, государственного банка ВТБ, чьи облигации разместила его "дочка" ВТБ Капитал.

Тем не менее, за "эту демонстрацию силы российскому президенту Владимиру Путину придется заплатить, ведь по облигациям сроком на 10 лет Москва заплатит 4,25%, что почти на два пункта больше, чем у американских облигаций", отмечает издание. В случае же с 30-летними облигациями инвесторы получат аж на 2,5% больше, чем при покупке американских ценных бумаг.

Поэтому "неудивительно, что спрос превысил предложение более чем в два раза, и, по сути, Кремль мог выпустить облигаций на сумму свыше 6,6 млрд долларов". Но у этого бизнеса есть загвоздка, поясняет корреспондент: "Эту сделку вряд ли можно будет повторить, поскольку она слишком дорога. Если рубль опять упадет к доллару или снизится цена на нефть, Кремлю для выплаты задолженности придется взять деньги из своих валютных резервов. И результатом станет новая дыра в бюджете".

Как добавляет Focus, "русские все равно называют эту сделку победой экономического разума над геополитическими ограничениями". Автор статьи признает: "Кремль на самом деле доказал, что он более не испытывает тревогу по поводу западных санкций, а доверие рынков вернулось".