6 июля 2017 г. Том Бергис | Financial Times Специалист по заключению сделок, родившийся в России и связанный с Трампом, помогает расследованию отмывания денег "Дональд Трамп столкнулся с новым витком пристального внимания к богатствам, которые поступили в его империю недвижимости из бывшего СССР", - утверждает Financial Times. "Это произошло после того, как посредник семейства из Казахстана, обвиняемого в накачивании "грязных денег" в недвижимость в США, согласился помочь международному расследованию действий своих бывших деловых партнеров", - поясняет журналист Том Бергис. "Уроженец России Феликс Сатер, специалист по заключению сделок, имевший связи с организованной преступностью, ранее работал на проектах в сфере недвижимости, в том числе Trump Soho на Манхэттене", - пишет издание. "В октябре Financial Times сообщила, что Сатер помог семье Виктора Храпунова - бывшего министра из Казахстана, ныне живущего в изгнании в Швейцарии, - инвестировать миллионы в недвижимость в США через компании-ширмы. Храпуновы потратили крупные суммы в разных точках США, в том числе, как свидетельствуют реестры, на покупку квартир в Trump Soho", - говорится в статье. "Правители Казахстана обвиняют Храпунова в хищении государственных средств и сокрытии денег в разных странах мира. Власти Казахстана утверждают, что схемы Храпуновых по отмыванию денег также перекачивали деньги, поступавшие от другого диссидента - Мухтара Аблязова, олигарха, обвиняемого в краже миллиардов долларов у некого банка", - сообщает издание. "По словам пяти информированных источников, теперь Сатер согласился сотрудничать с международным расследованием деятельности предполагаемой сети по отмыванию денег. Источники говорят, что сотрудничество включает в себя работу с командой юристов и частных сыщиков, ведущих гражданские иски на трех континентах. Сатер воздержался от комментариев", - говорится в статье. "Оба казахстанских диссидента, находящихся под следствием, называют себя жертвами политической вендетты, которой управляет Нурсултан Назарбаев, сильный правитель Казахстана, а ведется она руками множества западных юристов, пропагандистов и шпионов по найму под предлогом предполагаемого финансового преступления", - пишет авторы. "Мэттью Шварц из американской юридической фирмы Boies Schiller Flexner, участвующей в расследовании, сказал, что главное внимание при расследовании направлено на предполагаемых "отмывателей денег" из Казахстана, а не на президента США или на Сатера", - подчеркивает газета. Автор замечает: и все же расследование приоткрывает покров над рынком недвижимости США и побуждает спросить, что делал Трамп, дабы удостовериться, что через его недвижимость не перекачиваются грязные деньги. "Документы о передаче правового титула и банковские документы демонстрируют, что в апреле 2013 года компании-ширмы, которые контролировались Храпуновыми, потратили 3,1 млн долларов на покупку трех роскошных квартир в Trump Soho у компании-холдинга, долю в которой имел Трамп", - говорится в статье. В прошлом году юрист компании Трампа Алан Гартен заявил, что "не питает сомнений" в том, что при проверке происхождения денег при этих сделках были соблюдены "все требования закона". "Но взаимоотношения, которые связывают непрозрачные деловые интересы Трампа с предполагаемой схемой отмывания денег, уходят намного глубже в прошлое - и идут преимущественно через Сатера", - пишет издание. Компания-застройщик Bayrock воплощала в жизнь идеи по строительству зданий под брендом Трампа и привлечению финансирования от новоявленных богачей из бывшего СССР. "Bayrock была основана Тефликом Арифом, бизнесменом родом из Казахстана", - сообщает издание. В США Ариф стал работать вместе с Сатером. "Bayrock и Трамп замышляли строительство высотных отелей под брендом Трампа в Нью-Йорке, Флориде и Аризоне. В 2005 году Трамп подписал письмо о предоставлении Bayrock эксклюзивных прав на "создание самого изысканного и самого роскошного события в России" в форме "Башни Трампа" в Москве", - сообщает издание. В суде Трамп утверждал, что "никогда по-настоящему не понимал, кто владел Bayrock". "Джоди Крисс, бывший финансовый директор Bayrock, утверждал в исках к Bayrock по обвинениям в вымогательстве, что среди спонсоров компании были "скрытые заинтересованные круги из России и Казахстана", - сообщает издание. "Согласно деловым документам, в тот же период, когда Bayrock работала с Трампом, она взялась за несколько бизнес-проектов, связанных с Храпуновыми, в том числе с проектом отеля в Швейцарии", - говорится в статье. "Согласно утечкам переписки, а также отчетности о сделках с недвижимостью, Сатер помог членам семьи Храпунова получить американские визы и приобрести там недвижимость. В основном он работал с Ильясом Храпуновым, сыном Виктора Храпунова. Ильяс Храпунов женат на дочери Аблязова, и следователи полагают, что он был одним из ключевых управляющих "капитала-инкогнито" своего тестя, а также капиталов своей семьи", - говорится в статье. В 2013 году отношения Храпуновых с Сатером испортились. После этого следователи, работающие на Казахстан, связались с Сатером. Некоторые следователи настороженно относятся к Сатеру. "В той мере, в какой он на чьей-либо стороне, он, вероятно, на нашей стороне", - сказал неназванный юрист. "Впрочем, информированные источники говорят, что Сатеру хорошо платят за его помощь", - сообщает издание. "Один человек, участвующий в расследовании, говорит, что ФБР заинтересовалось вопросом о том, не включает ли это дело в себя потенциальные преступления в сфере отмывания денег в США", - пишет газета. Источник: Financial Times