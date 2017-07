6 июля 2017 г. Филип Стивенс | Financial Times Как Дональд Трамп сыграл на руку Владимиру Путину Корреспондент Financial Times Филип Стивенс рассказывает, что ближе к началу этого года на конференции, организованной Aspen Italia и Chatham House, послушал, как "один из самых умных московских внешнеполитических аналитиков" изложил стратегию Владимира Путина. "Этот ученый объяснил, что, будь то аннексия Крыма, вторжение на восток Украины, вмешательство в Сирии или, позднее, в Ливии, у действий Путина одна простая цель. Мировой порядок, установившийся после холодной войны, подарил США безраздельное превосходство. Вашингтон делал что хотел на Балканах, в Афганистане, Ираке и Ливии, отметая любые возражения Москвы. Выражая несогласие с США на Ближнем Востоке и заявляя претензии на бывшее советское пространство в Европе, Путин теперь на каждом шагу бросает вызов этому порядку", - передает журналист. "Эта стратегия подразумевает расшатывание и в конечном итоге разрушение мироустройства, в котором доминируют США, и замену его международной системой, основанной на превосходстве великих держав и региональных гегемониях. Если для Запада соглашение, достигнутое на Венском конгрессе в 1815 году, с его сферами влияния и взаимным уравновешиванием великих держав, всего лишь фрагмент истории, то Кремлю оно видится моделью для нынешних международных отношений", - говорится в статье. "Чего Путин никогда не мог вообразить - что он найдет настолько податливого соучастника в Белом доме. Трамп разделяет мировоззрение Кремля. Конечно, он будет время от времени неискренне высказываться о мировой ответственности Америки, однако, подобно Путину, он националист, а не глобалист. Сегодня союзники [США] понимают, что на американского президента нельзя положиться в момент кризиса", - полагает журналист. Стивенс признает, что в Гамбурге, на встрече Путина и Трампа, что-то может пойти не так. Путин может объединиться с Си Цзиньпином, чтобы "притупить угрозы Трампа в адрес Северной Кореи", или решить, что, пока администрацию США осаждают следователи, изучающие ее связи с Москвой, разыгрывание роли закадычного друга Трампа мало что дает. "В чем никто не должен сомневаться, так это в том, что Путин уверенно следует к достижению своей грандиозной цели. США отстранились от своих европейских партнеров; почти все их союзники утратили доверие к Трампу; Вашингтон теперь отказывается от международного лидерства, которое привык считать прирожденным правом. Если вы Путин, для вас это великая победа. Для всех остальных это чревато тем, что мир станет намного более опасным", - резюмирует Стивенс. Источник: Financial Times