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6 июля 2017 г.
6 июля 2017 г.

Корреспондент | Handelsblatt

Турбины Siemens, по всей видимости, прибыли в Крым

В Крым для местных электростанций были поставлены турбины фирмы Siemens, сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.

По информации одного из инсайдеров, пишет издание, турбины привезли на полуостров, аннексированный Россией, морским путем, хотя европейские санкции запрещают европейским компаниям поставлять в Крым энергетические технологии. Представитель компании Siemens заявил, что "концерн не поставлял турбины в Крым, он соблюдает все экспортные ограничения". В то же время он не прокомментировал вопрос о том, "известно ли Siemens об этой поставке".

Крым страдает от перебоев с электричеством, продолжает корреспондент, и России необходимы турбины для двух крымских электростанций, чтобы устранить перебои и выполнить обещания президента Владимира Путина. Еще год назад инсайдеры сообщали, что турбины должны быть введены в эксплуатацию в Крыму. По словам одного из этих источников, турбины прибыли в порт Севастополь.

Министерство энергетики России не прокомментировало ситуацию и сослалось на государственное предприятие "Технопромэкспорт", строящее обе электростанции. Но и "Технопромэкспорт" не дал комментариев, сообщает автор статьи.

Эксперты утверждают, что санкции довольно расплывчаты в пограничных регионах, это касается и транспортировки товаров в Крым. В частности, прямые поставки в Крым из ЕС запрещены, но существуют серые схемы поставок продукции в Крым через третьи страны.

Источник: Handelsblatt


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