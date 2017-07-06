На саммите G20 настанет час истины между Трампом и Путиным

Американский и российский президент встретятся в первый раз на площадке саммита, организованного 7 и 8 июля в Гамбурге, пишут журналистки Le Monde Изабель Мандро и Корин Лене.

После месяца бурных отношений через посредника в виде СМИ два лидера смогут помериться силами напрямую, в пятницу 7 июля, на площадке саммита G20 в Гамбурге. Это будет их первая встреча, мало того, она наступит в перегруженном событиями контексте, отягченном напряженностью с Северной Кореей, что вынуждает американского президента искать союзников, говорится в статье.

Понадобилось несколько недель тяжелых переговоров для определения формата первой долгожданной встречи с глазу на глаз. Это будет не "короткая встреча в кулуарах", как с Бараком Обамой, радостно заявил Кремль, но "полноценная "сидячая" встреча", передают журналистки.

Для американской администрации, которая прежде всего думает об общественном мнении в своей стране, ключевым событием визита Трампа в Европу - второго в качестве президента - станет не визит в Польшу, куда он прибыл в четверг, не запланированное объяснение с китайским руководителем Си Цзиньпином, а встреча с Владимиром Путиным, отмечают авторы статьи.

Российский президент после американских президентских выборов стал полноценным игроком на американской политической сцене и ее подмостках. Для России эта встреча не менее долгожданна для выстраивания своего имиджа. "Этот диалог жизненно необходим для всего мира и для решения критической массы конфликтов и проблем, которая растет день ото дня", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Владимир Путин, гораздо дольше находящийся на международной арене, чем его американский коллега, озаботился тем, чтобы накануне саммита в Гамбурге принять китайского президента Си Цзиньпина, - говорится в статье. - Москва и Пекин заявили, что они возражают против введения новых санкций против Северной Кореи, которые намеревались предложить в ООН США, при поддержке Франции".

Другой темой обсуждения станет Украина. Кремль уточнил, что у Путина "не хватит времени" подробно объяснять конфликт на востоке страны, однако он намерен настаивать на "безальтернативности" Минских договоренностей и еще больше - на "провокациях со стороны Вооруженных сил Украины", информируют журналистки.

По данным издания Politico, американский президент попросил своих советников подготовить список уступок, которые будут предложены Путину с целью изменения его позиции по использованию химического оружия в Сирии и по будущему Башара Асада - это третий важнейший вопрос, который будет затронут в пятницу.

Остается главный вопрос, вызывающий досаду. Станет ли обсуждать американский президент вмешательство Москвы в президентские выборы ноября 2016 года в США? Он ненавидит эту тему, поскольку она способна заронить сомнение по поводу его победы, однако он не в силах от нее избавиться вот уже несколько месяцев, терпя беспощадные карикатуры в социальных сетях, отмечают Мандро и Лене.

"Тема номер один: хакерский взлом наших выборов, - жестко заявляет Эвелин Фаркас, бывший эксперт Пентагона по России при Бараке Обаме. - Тема номер два: урегулирование в Сирии. Тема номер три: остановить захват соседей и положить конец кибератакам против Украины".

"В рубрике для обсуждений немецкой экономической ежедневной газеты Handelsblatt Владимир Путин, предвосхищая эту встречу, выложил на стол вопрос об усилении санкций, недавно наложенных американцами и продленных европейцами, - передают авторы статьи. - Российский президент сказал, что "санкции бесполезны и противоречат принципам саммита G20".