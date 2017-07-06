Возмутительный фронт против Катара

Блокада маленького эмирата, устроенная соседями, напоминает бесславные дипломатические шантажи XX века. Вместо того чтобы наблюдать, осторожно сохраняя нейтралитет, страны Запада должны выражать возмущение по этому поводу, пишет автор редакционной статьи швейцарской газеты Le Temps Сильвен Бессон.

"13 требований" (закрытие телекомпании "Аль-Джазира", разрыв отношений с Ираном и т.д.), предъявленные Катару со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и стран, связанных с ними обязательствами, таких как Египет, достойны худших времен дипломатии XX века. Неприкрытый шантаж, грубо нарушающий свободу страны, угроза блокады - это само по себе является квазивойной, говорится в статье.

Такое поведение напоминает Австро-Венгрию, унизившую Сербию в 1914 году, Японию, стремившуюся разделить на части Китай своими "21 требованиями" в 1915 году, Германию, направившую ультиматум Польше перед тем, как развязать Вторую мировую, пишет журналист.

Не будем наивными: Катар, проводивший провокационную политику, не безвинно попал в разыгрывающуюся сегодня ситуацию армрестлинга. "Братья-мусульмане", которых он защищал десятилетиями, - проблемный игрок, фактор религиозной радикализации, опустошающей регион, говорится в статье. Однако и Саудовская Аравия не вправе поучать кого-либо в этой области. В сравнении с этим большим соседом маленький эмират представляет собой относительно свободное пространство посреди авторитарного окружения, а также платформу, где такие непримиримые враги, как талибы и американцы, имели возможность разговаривать друг с другом.

"Если этот новый кризис в Персидском заливе быстро не рассосется (а ничто не указывает на это на данном этапе), он рискует разрушить один из последних островков процветания в арабском мире. Перед лицом таких целей и задач следовало бы ожидать энергичной реакции со стороны Запада, - пишет Бессон. - Но ничего подобного нет. Дональд Трамп одобрил саудовские насильственные действия, европейцы ведут "диалоги" с беспристрастностью, отражающей прежде всего их желание не ссориться со своими сказочно богатыми клиентами из Саудовской Аравии и Эмиратов. Подобная моральная слабость способна лишь поощрить еще более серьезные случаи шантажа в будущем".